Histórica bodega pidió su concurso preventivo por una deuda de $384 millones

La histórica bodega Viña Maipú, propiedad de la empresa Casir Dos Santos S.R.L., se presentó en concurso preventivo ante la Justicia debido a una deuda de $384,2 millones, el corte de la cadena de pagos de sus clientes y las dificultades para acceder al crédito.

La compañía formalizó el pedido el 29 de mayo. Al momento de la presentación judicial, acumulaba compromisos con cinco entidades financieras y registraba 21 cheques rechazados por más de $74 millones.

Además de solicitar la apertura del proceso concursal, sus propietarios pidieron medidas destinadas a sostener el funcionamiento de la planta. Entre ellas, reclamaron que la empresa distribuidora de energía EDEMSA no interrumpiera el suministro eléctrico.

Medidas para continuar funcionando

Los responsables de la firma también solicitaron que las entidades financieras mantuvieran abiertas las cuentas bancarias de la compañía. La Justicia accedió a ambos planteos, aunque estableció que algunas operaciones requerirían autorización judicial.

El concurso preventivo permitirá que la empresa intente reorganizar sus obligaciones y negocie un acuerdo con sus acreedores. Durante ese proceso, la bodega buscará preservar su actividad productiva y evitar una interrupción de sus operaciones.

La presentación se produjo después de un marcado deterioro de la liquidez. Según informó BAENegocios, la situación estuvo vinculada con la interrupción de pagos por parte de clientes, el aumento de los costos internos y las restricciones para obtener financiamiento.

Una bodega fundada en 1862

Viña Maipú fue fundada en 1862 y se mantuvo activa desde entonces, por lo que es considerada una de las bodegas más antiguas de Mendoza. En 2014 fue adquirida por los empresarios Gustavo Casir y Alan Dos Santos.

Dos años más tarde se incorporó un nuevo socio y comenzó un proceso de modernización. Hasta 2023, la empresa invirtió en tecnología, amplió su capacidad productiva, sumó personal y abrió nuevos mercados.

La firma llegó a comercializar sus vinos en 20 países. Mediante nuevas líneas de fraccionamiento, combinó la elaboración de productos de sus propias marcas con la producción destinada a otras compañías.

Viñedos y producción propia

La bodega cuenta con 15 hectáreas de Malbec en Lunlunta y también posee viñedos en Gualtallary y Agrelo. En una de esas zonas produce Cabernet Sauvignon, mientras que otra de sus fincas está ubicada a unos 950 metros sobre el nivel del mar.

Su estructura productiva y sus inversiones recientes no alcanzaron para evitar el impacto de la crisis financiera. La falta de liquidez terminó obligando a los propietarios a recurrir al concurso preventivo como mecanismo para ordenar el pasivo.

La situación de Viña Maipú se sumó a las dificultades económicas que atravesaron otras compañías del sector vitivinícola argentino durante los últimos meses.

Otras bodegas con problemas financieros

Bodegas Norton también solicitó su concurso de acreedores, mientras que Bodegas Bianchi debió refinanciar sus compromisos financieros y alcanzar un acuerdo de tregua con bancos y acreedores.

Los casos reflejaron las dificultades que enfrentaron distintas empresas vitivinícolas debido al incremento de costos, la retracción de las ventas, los problemas en la cadena de pagos y las limitaciones para acceder al financiamiento.

En el caso de Viña Maipú, la continuidad de la actividad dependerá ahora del desarrollo del proceso judicial y de las negociaciones que la firma pueda mantener con sus acreedores.