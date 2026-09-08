Feria de emprendedores reunirá a 40 estudiantes que buscan sostener sus carreras

REDACCIÓN ELONCE
La feria de emprendedores se realizará este miércoles desde las 14 en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Carla Errecart y Lara Paulini explicaron a Elonce que participarán 40 emprendedores y que la propuesta busca generar ingresos para sostener los estudios.
La feria de emprendedores se realizará este miércoles 9 de septiembre, desde las 14, en el patio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ubicada en Brown 54 de Paraná. La propuesta surgió de un proyecto de extensión impulsado por estudiantes y graduados y contará con alrededor de 40 emprendimientos de diferentes rubros.
Carla Errecart y Lara Paulini, estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social, visitaron GPS y explicaron a Elonce que la iniciativa nació a partir de una realidad que observan cotidianamente: cada vez son más los universitarios que recurren a un emprendimiento para generar ingresos y afrontar los gastos que implica estudiar.
“Esta demanda surgió porque el año pasado, desde la agrupación Ideales, ya se venían generando ferias en la facultad debido a que hay muchos estudiantes que hoy en día emprenden para sostener su cursada”, explicaron.
Un proyecto para acompañar a los estudiantes
La experiencia realizada durante el año pasado derivó en la presentación de un proyecto de extensión con una duración prevista de 12 meses. El objetivo fue institucionalizar la propuesta y organizar encuentros periódicos tanto dentro de la Facultad de Trabajo Social como en otros espacios.
“Este año se presentó el proyecto de extensión con la idea de institucionalizar esta feria. Es un proyecto que dura 12 meses y tiene la intención de generar ferias dentro de la facultad, pero también afuera, aproximadamente una por mes”, detallaron.
La iniciativa no se limitó exclusivamente a generar un espacio de comercialización. “La idea es no solo que se comercialice, sino también buscar una estrategia para habitar la facultad y que sea un ingreso económico para los estudiantes que por ahí no llegan a pagar sus apuntes o los insumos necesarios”, explicó Paulini.
Participarán 40 emprendedores
La convocatoria tuvo una importante respuesta entre la comunidad universitaria. Para esta instancia se inscribieron unos 40 emprendedores, con propuestas que incluyen gastronomía, maquillaje, bijouterie y otros productos.
“Actualmente contamos con 40 emprendedores, que es un montón. Dentro de ellos hay propuestas variadas: gastronomía, maquillaje y bijouterie”, indicaron las estudiantes.
Además, vincularon el crecimiento de los emprendimientos con las dificultades económicas que atraviesa parte del alumnado. “El hecho de que hoy en día el estudiante busque emprender habla mucho del contexto y de lo difícil que está llevar el día a día como estudiante”, señalaron.
“El estudiante emprende para subsistir”
Las entrevistadas remarcaron que muchos jóvenes deben combinar las exigencias académicas con diferentes actividades para conseguir los recursos necesarios para continuar estudiando. La situación se vuelve aún más compleja para quienes proceden de otras localidades y deben afrontar gastos de traslado o alquiler.
“No todos tienen la posibilidad de venirse a alquilar a Paraná. Entonces, costear los pasajes y sostener la cursada es muy complicado. Por ejemplo, la carrera de la Facultad de Trabajo Social implica mucha presencialidad, entonces es difícil cursar, sostener trabajos y hoy en día el estudiante elige emprender”, explicaron.
En ese sentido, remarcaron cuál es la realidad que motivó el proyecto: “El estudiante emprende para subsistir, para sostener las necesidades básicas, para el día a día. La idea de este proyecto es que no se pierda de vista esto: no es emprender por emprender, sino emprender para llevar adelante la vida”.
Una feria abierta a toda la comunidad
La feria de emprendedores comenzará este miércoles a las 14 y tendrá entrada libre y gratuita. La invitación fue extendida no solamente a quienes forman parte de la universidad, sino también a vecinos interesados en recorrer los puestos y acompañar a los estudiantes.
“La entrada no tiene ningún costo. Es mañana 9 de septiembre en el patio de la facultad, calle Almirante Brown 54. Principalmente está hecha por emprendedores, estudiantes, docentes y no docentes de la facultad, y está abierta a toda la comunidad que quiera pasar”, precisaron.
Las estudiantes también hicieron referencia al complejo escenario que atraviesan las universidades. “El contexto universitario está difícil con el tema de la ley de financiamiento y demás, lo que perjudica también que la universidad pública siga abierta y que podamos profesionalizarnos. Todo lo que podamos hacer en conjunto, en red, con otras instituciones y organizaciones, y sobre todo sostenernos entre todos, es bienvenido”, expresaron.
La propuesta buscará llegar a otros espacios
El proyecto contempla sacar las próximas ediciones de la feria del ámbito estrictamente universitario. Las organizadoras señalaron que ya mantienen vínculos con otros espacios para avanzar con nuevas jornadas.
“Tenemos relación con la cooperativa de Casa Encendida para realizar una feria en ese lugar y también con la Municipalidad de Colonia Avellaneda. Por el momento esas son las que están confirmadas. Posteriormente, cuando organicemos, vamos a estar publicando en las redes y les vamos a avisar”, adelantaron.
Las organizadoras señalaron que están dispuestas a recibir nuevas propuestas de instituciones y espacios interesados en acompañar la iniciativa. “El proyecto está abierto a salir de la facultad, a vincularse con el territorio en cualquier espacio que nos brinden”, destacaron.
De esta manera, la feria busca trascender la comercialización de productos y convertirse en una red de acompañamiento para estudiantes que combinan estudio, trabajo y emprendimientos. “La idea de este proyecto busca principalmente eso: fortalecer esta red de emprendedores y apoyarnos entre todos”, resumieron.