Derechos de las personas con discapacidad: alertaron por el incumplimiento del cupo laboral

REDACCIÓN ELONCE
Los derechos de las personas con discapacidad fueron eje de una jornada del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos. Advirtieron sobre el cupo laboral, certificados denegados, salarios y la crítica situación de prestadores.
Los derechos de las personas con discapacidad fueron abordados este martes durante una jornada de capacitación y concientización impulsada por el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos. La actividad estuvo destinada a integrantes de la comisión directiva, delegados y afiliados, con el objetivo de analizar la normativa vigente y las dificultades que atraviesa el sector.
“Estamos haciendo una actividad para capacitar a la comisión directiva, delegados y afiliados sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad y las diversas leyes que hoy están surgiendo. Por eso hemos convocado a una gran referente nacional”, explicaron desde la organización.
Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con el acceso al empleo. “Esta jornada que estamos realizando hoy junto a Nadia Gasparín es por el cupo laboral, si se está cumpliendo o no, y los derechos que se están vulnerando desde hace un tiempo”, señaló Amaru Méndez.
Advirtieron que no se cumple el cupo laboral
Durante el encuentro también se analizaron las consultas planteadas por los afiliados acerca de la situación provincial y nacional. “Poder hablar con los afiliados de cuál es la situación que estamos atravesando en Entre Ríos y también a nivel nacional, y poder charlar de estas cuestiones y de las preguntas que tienen los afiliados, que la verdad están siendo un montón, es súper interesante”, expresaron.
En ese sentido, indicaron que uno de los principales interrogantes estuvo relacionado con los derechos que corresponden a quienes tienen una discapacidad. “Cuáles son los derechos, qué es lo que le corresponde a una persona con discapacidad y ver cómo va evolucionando esto”, resumieron.
Al ser consultados específicamente sobre si se cumplía actualmente con el cupo laboral, respondieron: “No, la verdad que no. Estamos enn un tema con eso”. Además, mencionaron otra problemática: “Después estuvieron preguntando acerca de los Certificados Únicos de Discapacidad, porque están siendo denegados un montón. Eso también le correspondería al IPRODI poder charlar”.
Salarios y compatibilidad con las pensiones
La jornada también permitió abordar las condiciones laborales y económicas de las personas con discapacidad. Entre las consultas aparecieron interrogantes sobre la compatibilidad entre el cobro de una pensión y un salario por un empleo registrado.
“Después está el tema de la remuneración: si por cobrar una pensión eso se interpone a la hora de cobrar un sueldo, por qué cobran menos las personas con discapacidad cuando están trabajando en el área formal”, plantearon.
Desde el sector sindical consideraron necesario fortalecer el acompañamiento frente a estas situaciones. “Estamos charlando esas cuestiones y buscando también una forma, como sindicatos, de poder hacer fuerza para que las personas con discapacidad tengan exactamente los mismos derechos que tiene cualquier persona”, remarcaron.
La situación nacional y el reclamo ante el Congreso
La emergencia en discapacidad a nivel nacional también formó parte de la jornada. En ese marco, anticiparon que representantes entrerrianos participarían de las actividades previstas en el Congreso de la Nación.
“Mañana es un día importante en el Congreso de la Nación. Se va a tratar la prórroga para que dure hasta diciembre del 2027. Nos vamos a hacer presentes con Nadia, vamos a representar a nuestra provincia como lo venimos haciendo ya hace muchos años”, afirmaron.
En ese contexto, manifestaron preocupación por las dificultades que atraviesan tanto las familias como los profesionales y prestadores. “La verdad que la situación está cada vez peor. Tenemos una crisis, un sistema totalmente colapsado, donde los prestadores no están cobrando sus servicios desde el mes de mayo-abril”, advirtieron.
Prestadores que no cobran y un sistema “al límite”
También hicieron referencia a las demoras que, según indicaron, afectan a prestaciones correspondientes a la obra social provincial. “Muchos de ellos, de lo que es la obra social OSER, no están cobrando desde diciembre. El sistema, la verdad, creo que llegó a su límite”, sostuvieron.
“El profesional ya no puede sostener a su familia, no puede sostener todo un espacio donde da sus terapias. La familia está totalmente en una crisis. Esto viene cada vez peor”, agregaron al describir las consecuencias de la situación.
Finalmente, realizaron un pedido dirigido a legisladores y autoridades provinciales y nacionales para que atiendan las dificultades expuestas durante la jornada. “Pedimos a los diputados, a los senadores, al Gobierno provincial y al Gobierno nacional que realmente piensen en las personas con discapacidad y en sus familias, que la están pasando muy mal. Necesitamos que, por favor, nos escuchen porque esta situación llegó a su límite”, concluyeron.