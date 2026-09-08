El Senado debatirá la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II este miércoles: cuáles son las propuestas

El Senado debatirá las reformas del Banco Central y de Inocencia Fiscal este miércoles en dos plenarios de comisiones. Las iniciativas, que ya recibieron media sanción de la Cámara de Diputados, son consideradas centrales para el programa económico del Gobierno de Javier Milei.

La Libertad Avanza buscará acelerar el tratamiento y, si reúne los acuerdos necesarios con los bloques dialoguistas, intentará firmar los dictámenes durante la misma jornada. Si no logra el consenso requerido, la discusión continuará la próxima semana.

El objetivo del oficialismo es convertir ambos proyectos en ley antes de fin de mes y anticiparse al ingreso del Presupuesto 2027, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el 15 de septiembre.

La agenda legislativa del oficialismo

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pretende avanzar durante septiembre con la mayor parte de las iniciativas pendientes en la Cámara alta.

La agenda incluye las reformas de Salud Mental, de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal, además del tratamiento de pliegos y del traspaso de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En octubre, el oficialismo buscaría concentrar la discusión de la reforma electoral. Ese proyecto permanece trabado por la resistencia de algunos bloques aliados a suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Qué propone la reforma del Banco Central

El primer plenario comenzará a las 10:30 y contará con las exposiciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Los funcionarios presentarán los principales lineamientos de la reforma y responderán las preguntas de los senadores. La Libertad Avanza intentará conseguir el dictamen este miércoles o, en su defecto, durante la próxima semana.

La propuesta había sido aprobada por la Cámara de Diputados con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. El Gobierno considera que constituye una de sus principales herramientas para sostener el equilibrio fiscal y la política de reducción de la inflación.

Los cambios en la autoridad monetaria

El proyecto establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. Además, limita la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, a las provincias y a otros niveles gubernamentales.

La intención declarada por el oficialismo es restringir el uso de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. La reforma busca separar las decisiones del Banco Central de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

La propuesta también elimina funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden las atribuciones esenciales de una autoridad monetaria.

Bullrich defendió el proyecto al señalar que su finalidad es “cuidar el valor de la moneda”. Desde la oposición, en tanto, se preparaban cuestionamientos sobre las atribuciones que conservaría la entidad y los efectos de la reforma sobre la política económica.

El debate por Inocencia Fiscal II

El segundo plenario está previsto para las 17:30 y reunirá a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Fueron invitados el contador Martín Caranta y el abogado Juan Martín Jovanovich, ambos especialistas en derecho tributario.

La bancada libertaria también procurará firmar el dictamen durante la jornada si consigue el respaldo de los sectores dialoguistas. La iniciativa busca incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera del circuito formal.

Para alcanzar ese propósito, el proyecto amplía el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Uno de los cambios centrales consiste en eliminar los topes establecidos para acceder al sistema.

Cuándo podría intervenir ARCA

El régimen simplificado alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que reúnen determinadas condiciones. La legislación vigente contempla, entre otros requisitos, un límite patrimonial para ingresar.

La reforma también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según el texto aprobado en Diputados, se considerará significativa una diferencia que provoque un aumento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos equivalente, como mínimo, al 15% de lo declarado por el contribuyente.

La discusión en el Senado marcará el comienzo de una etapa decisiva para ambos proyectos. El ritmo del tratamiento dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza pueda alcanzar con los bloques aliados y dialoguistas dentro de las comisiones.