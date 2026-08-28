La oposición pidió una sesión especial por discapacidad y familias endeudadas

Los distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron formalmente el pedido de sesión para el 9 de septiembre al mediodía con decenas de proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias sobreendeudadas con bancos y billeteras virtuales, con el objetivo de forzar el tratamiento en comisión de los proyectos.

La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

También acompañan el pedido de sesión para el miércoles 9 de septiembre a las 12 hs Ernesto "Pipi" Ali (UxP), Carlos Castagneto (UxP), Cecilia Moreau (UxP), Martín Lousteau (PU), María Inés Zigarán (PU), Nicolás Massot (EF) y Fernada Ávila (EC).

El miércoles pasado, estos mismos sectores lograron juntar 133 votos en el recinto y, si bien no alcanzó para ampliar el temario de esa sesión, dejó una señal política clara de que existe un piso de voluntades suficiente para doblegar al oficialismo en torno a estos temas sociales tan acuciantes.

Después dieron otra muestra de carácter durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de Diputados con representantes de cada uno de los bloques, en una foto que dio que hablar, alimentando especulaciones sobre un "frente anti Milei" en el Congreso, menciona la Agencia NA.

El problema que enfrenta el nuevo conglomerado de cara a la citación del 9 de septiembre es que, dentro de la batería de 50 expedientes incorporados en el pedido de sesión sobre el asunto de la morosidad, cada uno tiene giros de comisión diferentes, lo que puede complicar la logística para el pedido de emplazamientos.

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora, y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.

La inclusión de la totalidad de proyectos sobre el tema, sin dejar afuera a ninguno, responde a la necesidad de contener a todas las fuerzas políticas unidas en esta causa y no herir la susceptibilidad de ninguna, ya que en el recinto cada voto vale y la oposición no puede darse el lujo de sufrir ausencias.

Sin embargo, la multiplicidad de proyectos genera una dificultad técnica, ya que habrá que calibrar bien qué comisiones emplazar.

Los giros que más se repiten en los proyectos presentados sobre endeudamiento familiar son las de Finanzas y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Ésta última está presidida por el opositor Hugo Yasky (UxP) y su vicepresidenta es Mariela Coletta (Provincias Unidas), por lo que ni siquiera haría falta un emplazamiento para la convocatoria.

Distinto es el caso de la comisión de Finanzas, que es encabezada por el oficialista Santiago Pauli, y no se activará hasta tanto no esté aprobado el emplazamiento en el recinto.