Frigerio, junto a sus pares de la Región Centro, avanzó con Santilli en una agenda común

La reunión tuvo como objetivo avanzar en temas de interés común y generar condiciones para impulsar la producción, la inversión y el crecimiento de la región. “La Región Centro puede ser protagonista del crecimiento que la Argentina necesita", dijo.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó junto a sus pares de Córdoba y Santa Fe de un encuentro con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. La reunión tuvo como objetivo avanzar en temas de interés común y generar condiciones para impulsar la producción, la inversión y el crecimiento de la región.
Durante el encuentro, donde estuvieron presentes los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; los mandatarios plantearon la necesidad de fortalecer la articulación entre Nación y las provincias para construir acuerdos y encontrar soluciones concretas que permitan potenciar el desarrollo productivo de la región.
"El desarrollo de la Argentina necesita una Región Centro fuerte y competitiva, capaz de generar las condiciones para producir, invertir y crecer", sostuvo Frigerio.
En ese marco, destacó el trabajo que lleva adelante Entre Ríos para mejorar las condiciones para el sector productivo. "Desde Entre Ríos estamos haciendo nuestra parte: recuperamos la infraestructura vial y bajamos impuestos para que el sector productivo tenga más y mejores herramientas para crecer", señaló.
El gobernador remarcó además la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para acompañar el crecimiento de la región: "Si Nación y las provincias tiramos para el mismo lado, la Región Centro puede ser protagonista del crecimiento que la Argentina necesita".
La Región Centro constituye un espacio estratégico para el desarrollo productivo argentino, por su peso en la generación de alimentos, la actividad industrial, las exportaciones y la generación de empleo. En ese sentido, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe buscan profundizar una agenda conjunta que permita mejorar la competitividad y atender las necesidades de los sectores productivos.