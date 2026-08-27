La vecinal Ibicuy realizó una obra pluvial junto a personal municipal

Vecinos de la vecinal Ibicuy, junto a personal de la Municipalidad de Paraná, finalizaron una obra pluvial que mejoró el drenaje de una de las calles más afectadas por las vertientes y las inundaciones en la zona de Reconstrucción Barrial Ibicuy.

La iniciativa surgió a partir de un reclamo de los propios habitantes del barrio y se concretó mediante un esfuerzo compartido entre la comunidad y distintas áreas municipales.

En diálogo con Elonce, una referente barrial explicó que el lugar permanecía anegado gran parte del tiempo. “Acá hay muchas vertientes y esta calle no se podía transitar. La Municipalidad donó los caños y el proyecto lo terminaron de concretar los vecinos, que también aportaron arena, piedra, cemento y ladrillos”, sostuvo.

Tres días de trabajo para recuperar una calle

Los vecinos de Anacleto Medina Norte, Gaucho Rivero e Ibicuy participaron de la obra junto con maquinaria municipal, que intervino en la etapa final de excavación para colocar el conducto.

La referente destacó el compromiso de la comunidad y afirmó: “Hace tres días que los chicos están trabajando. Después vino la retro y terminó de cavar para poder poner el caño. Fue un esfuerzo enorme de un montón de vecinos y compañeros de la zona”.

El objetivo fue desviar el agua hacia una boca de tormenta y evitar que el escurrimiento cruzara por encima de la calle.

Una obra clave para el tránsito

Uno de los vecinos que participó de la construcción detalló cómo quedó la obra hidráulica. “Se hizo la cámara y la unión con los caños pluviales. Se conectó todo a la boca de tormenta para que el agua se vaya sola y no cruce por arriba de la calle”, explicó.

Además, remarcó el impacto que tenía el anegamiento sobre los servicios de emergencia. “No pasaban patrulleros ni ambulancias y ahora se puede transitar”, aseguró.

Durante la recorrida, una ambulancia atravesó el sector como muestra del cambio logrado tras la intervención.

El barrio reclama soluciones para el agua y las cloacas

Más allá de la obra terminada, los vecinos señalaron que persisten otras necesidades vinculadas a la infraestructura básica del barrio.

Uno de los integrantes de la comisión vecinal advirtió: “Hay mucha necesidad. Tenemos muchos problemas con el agua y más adelante habría que hacer algo con las cloacas, porque la humedad se filtra en las casas y deteriora las paredes”.

También resaltó que la obra tiene un fuerte componente preventivo frente a las lluvias intensas. “Esto va a ser una contención para descomprimir el paso del agua. Hoy se logró algo que nos pone muy contentos porque era una obra que no se podía hacer”, expresó.

Finalmente, la referente barrial valoró el trabajo conjunto entre la comunidad y el Estado. “Cuando todos nos unimos es más fácil concretar soluciones y recibir la colaboración de la Municipalidad. Acá trabajaron empleados municipales que también son vecinos y vinieron a resolver las problemáticas de la zona”, concluyó.