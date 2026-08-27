Intervención en la red de agua potable afecta el suministro en varios barrios de la zona este

REDACCIÓN ELONCE
La intervención en la red de agua potable se realizaba sobre calle Almirante Brown, tras la rotura de una cañería durante trabajos de una empresa privada. Desde la Municipalidad explicaron a Elonce que podría haber baja presión o falta de suministro hasta la madrugada.
La intervención en la red de agua potable se llevaba adelante este jueves por la tarde sobre calle Almirante Brown, en Paraná, donde personal municipal reparaba una cañería distribuidora de 150 milímetros. La avería se produjo durante tareas ejecutadas por una empresa privada para instalar postes destinados al tendido de una red de servicios.
Como consecuencia de los trabajos, podrían registrarse inconvenientes en el abastecimiento en los barrios Aatra, Circunvalación, Brisas del Este y sectores aledaños. La afectación podría incluir baja presión e incluso falta temporal de suministro.
Desde la Municipalidad explicaron a Elonce que para efectuar la reparación fue necesario modificar la presión del sistema. “Para trabajar se debe bajar la presión/cerrar válvulas y así presentar correctamente el tramo de reemplazo. Al cerrar una válvula y no cortar la distribución del bombeo, se levanta la presión de envío del sistema”, indicaron.
Cuándo se normalizaría el servicio
“Para que ello no sea riesgoso y se preserven las infraestructuras, debemos bajar la presión de envío general. Eso es lo que produce afectación de la presión en este caso”, agregaron desde el municipio.
Las tareas podrían extenderse hasta horas de la noche de este jueves. Según las estimaciones oficiales, una vez finalizada la reparación, el suministro comenzaría a recuperar progresivamente sus niveles habituales durante la madrugada.
Ante esta situación, se recomendó a los vecinos de las zonas alcanzadas adoptar las previsiones necesarias y realizar un uso racional del agua disponible en los tanques domiciliarios de reserva hasta que se normalice completamente el servicio.