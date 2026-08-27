Congreso Internacional de Robótica reunió a estudiantes y especialistas

REDACCIÓN ELONCE
El Congreso Internacional de Robótica reunió a instituciones educativas, especialistas y estudiantes en el CPC. La propuesta impulsada por la UTN abordó robótica educativa, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, conoció Elonce.
El Congreso Internacional de Robótica se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), con la participación de instituciones educativas, docentes, especialistas y estudiantes que presentaron diferentes proyectos vinculados con la programación, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. La actividad fue impulsada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y contó con establecimientos de distintos puntos de Entre Ríos.
Alejandro Dachary, secretario del Departamento de Electrónica de la UTN, explicó a Elonce los principales objetivos de la propuesta. “Este congreso está orientado en la fase educativa de la robótica y todas las tecnologías emergentes, todo lo que es Steam. Entonces, acá vamos a ver disertaciones basadas en proyectos de investigación, de educación que están presentando los autores”, señaló.
Además de las experiencias desarrolladas en instituciones educativas, el encuentro contó con especialistas invitados. “Vamos a tener disertaciones de cierta gente referente en algunos temas, como hace un rato estuvo el ingeniero Jiménez, desde Estados Unidos. También hubo gente desde la UTEC del país vecino de Uruguay que es una disertación explicando qué es lo que están haciendo en la universidad”, sostuvo Dachary.
Escuelas de distintos puntos de Entre Ríos
Los organizadores indicaron que alrededor de 15 establecimientos educativos formaron parte de las actividades. “Tenemos unas 15 escuelas que están participando. Hay de Paraná, de Rosario Tala, de La Paz, de San Salvador, hay de varios lugares”, precisaron durante la entrevista con Elonce.
Sergio Burgos, director del Departamento de Electrónica de la UTN, destacó que la robótica y la programación dejaron de estar circunscriptas exclusivamente a espacios tecnológicos y comenzaron a incorporarse de manera transversal en diferentes áreas educativas. “Hoy en día la programación y la robótica empiezan a ser contenidos transversales”, expresó.
En ese sentido, agregó: “Esto ya no es una materia, sino que a partir de esto, del desarrollo de estas ideas, se empiezan a cubrir otros tópicos: matemática, geometría, es decir empiezan a tener un desarrollo de contenidos asociado”. También remarcó la creciente incorporación de inteligencia artificial en las aulas.
Inteligencia artificial y educación
Uno de los trabajos expuestos durante el Congreso Internacional de Robótica estuvo relacionado precisamente con esa transformación tecnológica. “La inteligencia artificial es un tema de hoy en día que se está incorporando en educación”, afirmó Burgos.
El especialista mencionó que durante las jornadas se compartieron experiencias concretas. “Precisamente uno de los trabajos que se estaba presentando en el salón de al lado hace unos momentos tenía que ver sobre las experiencias de la introducción de inteligencia artificial generativa en escuelas de nivel medio”, detalló.
Asimismo, explicó que el objetivo fue generar un espacio para intercambiar conocimientos y analizar los resultados alcanzados. “Es uno de los temas que precisamente en estos espacios buscamos compartir. Buscamos compartir las actividades que se están desarrollando, así como los resultados que se están encontrando”, manifestó.
La robótica como herramienta pedagógica
Los organizadores remarcaron que la propuesta no se limitó al aspecto técnico de los dispositivos. “Esto es un congreso de robótica educativa donde el foco son las experiencias que se van desarrollando en distintas escuelas desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista pedagógico fundamentalmente”, explicaron.
De esta manera, estudiantes y docentes pudieron exhibir desarrollos realizados dentro de las instituciones. “Esto quiere decir que se presenta por un lado las muestras de las escuelas, mostrando los proyectos que se están llevando adelante”, señalaron. A esto se sumaron especialistas encargados de analizar las herramientas desde una perspectiva pedagógica.
“Cómo se hace una propuesta pedagógica a distintos niveles que sea adecuada, y por otro lado también cuestiones técnicas, cómo incorporar algunas cuestiones técnicas al desarrollo de esos proyectos pedagógicos”, detallaron desde la organización.
Los proyectos que sorprendieron en la muestra
Entre los desarrollos exhibidos estuvo un mini sumo construido por Esmeralda Farías, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UTN. Sobre su funcionamiento, explicó: “Este mini sumo es autónomo, consiste en que mediante los sensores tiene que localizar el enemigo y sacarlo del tatami”.
La joven contó además los desafíos que atravesó durante su construcción. “Fue bastante compleja porque tuve que aprender todo lo que es diseño en 3D, cómo saber programarlo”, relató. El dispositivo identificaba tanto los límites del espacio como la distancia respecto de su adversario.
“Reconoce que no puede cruzar la línea blanca y reconoce qué velocidad debe agarrar dependiendo qué tan lejano está del objetivo”, explicó Farías durante la demostración realizada ante Elonce.
Un dispositivo para aprender RCP
Otro de los proyectos fue presentado por Franco Banini, estudiante de la escuela Juan XXIII. El joven desarrolló junto a Brian Ramos un monitor paciente multiparamétrico orientado principalmente a la enseñanza de prácticas médicas.
“La idea es innovar en hacer una herramienta, todo en uno, de manera barata, relativamente con el principal objetivo de la enseñanza de tanto métodos de RCP y de manejo de lo que sería un un monitor paciente, que normalmente no se puede tener”, explicó Banini.
El estudiante detalló que el trabajo demandó varios meses. “Solo lo hicimos entre dos personas. Este fue un trabajo de alrededor de cinco meses para el proyecto final del materia que sería laboratorio 3, que la tenemos con Fabio Taborda y fue el fruto del trabajo de todo esto”, expresó.
Programación desde las aulas
También participaron estudiantes del Instituto Cristiano Evangélico Bautista de Enseñanza Media. Daira, una de las alumnas, presentó un automóvil programado durante las clases. “Nosotros en tercer año trabajamos con nuestro profesor Francisco Rodríguez”, contó.
Sobre el proyecto, explicó: “Este auto que hicimos es un prototipo. Primero, esto se compra, viene hecho y nosotros hicimos la programación por Scratch”. Además, detalló que algunas de las piezas fueron producidas mediante impresión 3D a partir de un trabajo conjunto con la universidad.
La muestra se complementó con otros desarrollos, entre ellos un videojuego con un sistema de control pensado para mejorar la accesibilidad. Las actividades continuaron con exposiciones y experiencias educativas, mientras que el encuentro también sirvió como previa de la competencia nacional de robótica abierta al público.