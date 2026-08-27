“Entre Ríos con Vos” llega al Parque Gazzano y suma beneficios turísticos: trámites, consultas y vacunas

“Entre Ríos con Vos” llega al Parque Gazzano y suma beneficios turísticos, en el marco de las iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial para facilitar trámites, digitalizar servicios y acompañar a una actividad considerada estratégica para la economía entrerriana.

El operativo territorial se desarrollará este viernes 28 de agosto, de 14 a 18, en el Parque Gazzano de Paraná. Los vecinos podrán acercarse sin turno previo y recibir atención por orden de llegada en los puestos de distintos organismos provinciales.

“Lo que busca es acercar los servicios que tiene el Estado provincial a los vecinos de manera fácil y dinámica. En un mismo lugar uno puede encontrar casi todas las prestaciones relacionadas con el Gobierno y la ciudadanía”, explicó a Elonce el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza.

Qué trámites podrán realizarse

La jornada incluirá gestiones vinculadas con el Registro Nacional de las Personas, entre ellas la renovación del Documento Nacional de Identidad y la solicitud de pasaportes. Ambos trámites podrán iniciarse sin turno.

También habrá puestos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Enersa, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y otras áreas gubernamentales.

“Es una especie de operativo donde vas a encontrar muchos puestos de los distintos organismos de la provincia y los entes descentralizados”, señaló Gainza. La propuesta busca evitar que los ciudadanos deban trasladarse a diferentes oficinas para resolver varias gestiones.

Controles sanitarios y vacunación

El dispositivo contará además con un espacio destinado a la salud. Allí se realizarán controles generales y se aplicarán las vacunas correspondientes al calendario oficial.

El funcionario recordó que esos servicios estuvieron entre los más solicitados durante la primera jornada realizada en la plaza Eva Perón, en barrio San Agustín. Ese operativo registró más de 650 atenciones.

“Hubo mucha convocatoria para la renovación del DNI y también para los servicios de salud, con controles y un calendario de vacunación, con enfermeros para aplicar las dosis en el lugar”, detalló.

Asistencia para utilizar Mi Entre Ríos

Personal de Modernización acompañará a quienes necesiten descargar y utilizar Mi Entre Ríos, la plataforma digital que permite realizar trámites provinciales desde teléfonos celulares, computadoras o tabletas.

La asistencia estará destinada especialmente a adultos mayores y personas con dificultades para utilizar herramientas tecnológicas. El objetivo será explicarles cómo crear una cuenta, ingresar a la plataforma y acceder a cada servicio.

Gainza destacó que el operativo vespertino también representa una alternativa para quienes trabajan durante la mañana. “Sin necesidad de sacar un turno o esperar los horarios tradicionales, la gente puede aprovechar esta dinámica y hacer distintas cosas de una manera más fácil y cercana”, indicó.

Operativos cada 15 días

El programa desarrolla una jornada cada 15 días en Paraná y alterna su recorrido con localidades del interior provincial. Después de su paso por San Agustín, el operativo llegó a Gualeguay y ahora continuará en el Parque Gazzano.

El cronograma de las próximas actividades será publicado en el sitio oficial y en las redes sociales del Gobierno de Entre Ríos. Las prestaciones disponibles pueden variar según los organismos que participen en cada jornada.

La propuesta había sido programada inicialmente para el 14 de agosto, pero debió suspenderse. La nueva convocatoria quedó confirmada para este viernes 28, de 14 a 18, con atención por orden de llegada.

Más trámites provinciales se realizan por internet

Gainza afirmó que la digitalización fue una decisión de la gestión provincial para reducir tiempos, costos y traslados. La plataforma Mi Entre Ríos ya ofrece cerca de 50 trámites y servicios.

“Cuando uno deja de tener que llevar un papel impreso a una oficina y lo puede hacer en su casa, con su tableta o celular, en cualquier horario y cualquier día, creo que es un avance importante”, manifestó.

Entre los servicios más utilizados se encuentra la solicitud de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Según el funcionario, ya fueron entregadas más de 15.000 partidas mediante el sistema digital.

Gestiones desde otros países

La modalidad permitió que entrerrianos radicados en España, Australia y Estados Unidos solicitaran documentación sin regresar a la provincia ni depender de una gestión presencial.

“Había gente que tenía un trámite trabado porque no contaba con la partida. Ahora, a través de Mi Entre Ríos, pudo hacerlo digitalmente y tener el servicio de punta a punta de manera virtual”, explicó Gainza.

La plataforma también posibilita consultar el estado de los expedientes. El ciudadano puede observar cuándo comenzó una gestión, en qué área se encuentra y cómo avanza hasta su resolución.

El ahorro por las boletas digitales

El secretario de Modernización destacó además la eliminación de las boletas impresas de los impuestos inmobiliario y automotor administrados por ATER.

Según las estimaciones oficialeses, la digitalización permitirá ahorrar alrededor de 4.000 millones de pesos en 12 meses. Ese monto correspondía a los gastos de impresión, distribución y logística.

“Solamente en lo que se gastaba antes para imprimir, distribuir y llegar con esa logística, la proyección indica un ahorro de 4.000 millones de pesos”, aseguró Gainza. También mencionó la posibilidad de descargar las facturas de Enersa y acceder a otros servicios desde Mi Entre Ríos.

Beneficios para viajar por Entre Ríos

Durante la entrevista, el funcionario se refirió al paquete presentado por el Gobierno para acompañar a los prestadores turísticos y fomentar el movimiento dentro de la provincia.

Las medidas incluyen una reducción del 20% en Ingresos Brutos y una línea del Consejo Federal de Inversiones destinada a la adquisición o renovación de equipamiento. Los créditos alcanzarán hasta 400 millones de pesos, con un año de gracia y una tasa anual del 20%.

"Entre Ríos con vos" y beneficios para viajar por Entre Ríos

Los fondos podrán utilizarse para comprar equipos de climatización, instalar paneles solares o renovar elementos necesarios para hoteles, restaurantes y otros emprendimientos pertenecientes a la cadena turística.

Descuentos y cuotas con Sidecreer

El paquete contempla además beneficios mediante la tarjeta Sidecreer. Los usuarios accederán a un descuento del 50% y podrán financiar el saldo restante en 12 cuotas sin interés en los establecimientos adheridos.

Para participar, los hoteles, restaurantes y demás prestadores deberán inscribirse previamente en un registro. Luego de completar el empadronamiento podrán incorporar las promociones a sus servicios.

“Lo que empezamos a hacer ahora es el empadronamiento de los prestadores. Primero tienen que inscribirse y después pueden aplicar el beneficio”, explicó Gainza.

Cómo acceder a las medidas turísticas

Las gestiones para solicitar los beneficios impositivos, financieros y comerciales podrán iniciarse digitalmente. De esa manera, los prestadores del interior no necesitarán viajar hasta Paraná para presentar documentación.

“Antes tenían que venir a la ciudad a presentar una carpeta o un papel. Ahora lo hacen 100% digital y eso facilita también la velocidad con la que se puede dar el alta de los servicios”, remarcó.

Los requisitos, instructivos y pasos para acceder a cada programa están disponibles en el sitio oficial Beneficios para el turismo. Allí se detalla cómo solicitar los créditos, acceder a la reducción tributaria e inscribirse para operar con Sidecreer.