Economía avanza en la digitalización de sus trámites y supera los 4.000 expedientes electrónicos

Desde marzo, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos ya generó más de 4.000 expedientes electrónicos, fortaleciendo una gestión más ágil, ordenada y transparente.
La implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) continúa consolidándose en la administración provincial. Desde marzo, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos ya generó más de 4.000 expedientes electrónicos, fortaleciendo una gestión más ágil, ordenada y transparente.
La iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital que impulsa el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación, para avanzar hacia un Estado más moderno y eficiente. La incorporación progresiva de nuevos procedimientos al sistema GDE permite optimizar los tiempos de gestión, fortalecer el seguimiento de los expedientes y simplificar el trabajo diario de las distintas áreas del ministerio.
En ese marco, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, junto al secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, analizaron los avances del proceso de digitalización que lleva adelante la cartera.
Al respecto, Boleas dijo "la digitalización nos permite avanzar en tres frentes a la vez: reducir tiempos internos, mejorar la respuesta al ciudadano y garantizar la trazabilidad de cada actuación administrativa. Son tres caras de lo mismo. No hay eficiencia real sin información ordenada, ni transparencia posible sobre procesos que no se registran". Y resaltó el trabajo conjunto que se viene desarrollando para incorporar herramientas tecnológicas que optimicen la gestión pública y contribuyan a una administración más competente.
Por su parte, Gainza expresó que "cada expediente que pasa del papel al formato digital representa una mejora concreta en la forma en que trabaja el Estado. La transformación digital nos permite ordenar procesos, agilizar las gestiones y brindar mejores servicios a los entrerrianos".
La implementación de GDE implica una transformación que va más allá de reemplazar documentos en papel por documentos digitales. La incorporación de nuevas herramientas requiere revisar y ordenar procesos, modificar dinámicas de trabajo y acompañar a los equipos en una nueva forma de gestionar la información y los trámites dentro de la administración pública.
En este sentido, la transformación digital también supone un proceso de cambio cultural. La capacitación de los agentes, el acompañamiento a los usuarios y la incorporación progresiva de los organismos son componentes fundamentales para que la digitalización se traduzca en mejoras sostenibles en la gestión cotidiana. El objetivo es que la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para simplificar procesos y fortalecer las capacidades del Estado.
Cada expediente electrónico permite, además, contar con información más ordenada, registrar las distintas instancias de una gestión y facilitar su seguimiento, contribuyendo a una mayor trazabilidad y control de los procesos administrativos.
La implementación de GDE se enmarca en la política de modernización impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio con el objetivo de consolidar un Estado más simple, ágil y transparente.