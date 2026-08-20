Sofía Clerici confirmó su embarazo y contó que será mamá soltera

Después de varios meses de especulaciones y publicaciones en redes sociales, Sofía Clerici confirmó que está embarazada y reveló que será mamá soltera. La modelo y empresaria comunicó la noticia a través de un video dirigido a sus seguidores, en el que expresó su felicidad y explicó que todavía está procesando todo lo que implica esta nueva etapa.

“Se los confirmo: estoy embarazada”, afirmó Clerici en la grabación. Según contó, regresó hace pocos días de Estados Unidos y decidió hacer pública la noticia para terminar con las especulaciones que habían surgido en las últimas semanas.

Por el momento, la modelo no brindó detalles sobre el tiempo de gestación ni sobre otros aspectos relacionados con el embarazo. “No les voy a contar ahora. Solo les quería confirmar eso”, explicó, y pidió paciencia a sus seguidores.

“Soy mamá soltera”

Uno de los datos centrales del anuncio llegó cuando Clerici se refirió a cómo decidió transitar la maternidad. “Lo único que les puedo decir es que sí, soy mamá soltera”, afirmó. También aseguró que se encuentra “muy feliz” con la decisión que tomó, aunque reconoció que todavía está procesando la noticia.

La modelo adelantó que elegirá una fecha especial para compartir fotografías y otros contenidos vinculados con el embarazo. “Voy a elegir una fecha muy especial para mí para mostrarles fotos, cositas que quieren ver”, señaló.

El antecedente del anuncio de abril

En abril de 2026, Clerici ya había generado repercusión en redes sociales al compartir una imagen de un exclusivo cochecito de bebé de Gucci, adquirido

durante un viaje a Estados Unidos.

En aquella oportunidad publicó la frase “Ya tenemos nave” y recibió numerosos mensajes de sus seguidores, quienes relacionaron la publicación con su deseo de convertirse en madre.

Ante el comentario de una usuaria que recordó que había mostrado el mismo cochecito en 2024, Clerici explicó que siempre había querido ese modelo y que lo había buscado durante mucho tiempo debido a que se trataba de una pieza de edición limitada.

También había respondido a una seguidora que celebró la noticia y destacó que llevaba tiempo buscando ese bebé. “Sí, es un bebé bastante buscado”, había escrito la modelo, aunque en ese momento prefirió no brindar mayores detalles.

Su deseo de ser madre

El deseo de convertirse en madre ya había sido expresado públicamente por Clerici. En marzo de 2025, durante una entrevista en Mañanísima, había contado que se trataba de un proyecto que venía pensando desde hacía tiempo.

En aquella oportunidad explicó que había realizado un tratamiento y congelado óvulos. También señaló que su decisión estaba vinculada con la búsqueda de un proyecto de maternidad en sus propios términos.

Ahora, con el embarazo confirmado por la propia protagonista, Sofía Clerici inicia una nueva etapa personal y anticipó que próximamente revelará más detalles sobre su maternidad.