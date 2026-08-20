Rosario Central perdió ante Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras caer 1-0 ante Corinthians en Brasil. El Canalla jugó buena parte del complemento con un futbolista más, pero no logró aprovecharlo. Breno Bidon convirtió el único gol de la serie.
Rosario Central quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 al perder este jueves por 1-0 frente a Corinthians en el Arena Corinthians, por la revancha de los octavos de final. El equipo argentino jugó desde los 12 minutos del segundo tiempo con un hombre más, pero generó pocas situaciones y Breno Bidon marcó el único gol de la serie.
El conjunto brasileño sufrió la expulsión de Raniele por una dura infracción sobre Enzo Copetti, pero logró sostenerse con diez futbolistas y encontró la ventaja a los 34 minutos del complemento. Un tiro libre ejecutado por Memphis Depay fue anticipado en el primer palo por Bidon, quien sorprendió a Jeremías Ledesma y estableció el 1-0 definitivo.
La eliminación dejó a Central afuera del certamen continental y clasificó a Corinthians a los cuartos de final. El conjunto paulista será rival de Estudiantes de La Plata en la próxima instancia, en una serie que definirá a uno de los semifinalistas.
Corinthians dominó las primeras llegadas
El conjunto local había generado la primera situación peligrosa a los 11 minutos del primer tiempo. Luego de una mala salida desde el fondo de Central, Matheus Bidu remató desde afuera del área y Ledesma logró controlar el disparo.
Dos minutos después, Kaio César recibió sobre el sector derecho, enganchó hacia adentro y buscó colocar la pelota contra el segundo palo. El arquero del Canalla respondió nuevamente y alcanzó a desviarla con la punta de los dedos.
Central tuvo una aproximación a los 24 minutos mediante Jaminton Campaz. El colombiano envió un centro desde la izquierda que Gustavo Henrique despejó de cabeza y la pelota pasó cerca del palo derecho del arco defendido por Hugo Souza.
Central tuvo dificultades para generar peligro
Corinthians volvió a aproximarse ocho minutos más tarde, cuando Gustavo Henrique ganó de cabeza después de un tiro de esquina. Su remate se elevó apenas por encima del travesaño y mantuvo el marcador sin goles.
A los 33 minutos llegó uno de los pocos intentos del conjunto rosarino durante la primera etapa. Gastón Ávila probó desde larga distancia con un potente disparo que pasó cerca del poste derecho de Souza.
El panorama cambió a los 12 minutos del complemento. Raniele cometió una fuerte infracción sobre la rodilla de Copetti y, luego de la intervención del VAR, recibió la tarjeta roja. Corinthians quedó con diez jugadores y Central tuvo más de media hora para intentar aprovechar la superioridad numérica.
La expulsión que Central no pudo aprovechar
Con un futbolista más, el Canalla intentó adelantarse en el campo, aunque le costó transformar la posesión en situaciones claras. Emanuel Coronel ensayó un remate que fue bloqueado por la defensa brasileña, mientras que Federico Navarro probó desde lejos sin precisión.
La oportunidad más clara llegó a los 28 minutos. Gabriel Paulista calculó mal un pase largo y Copetti quedó mano a mano con Souza. El delantero intentó ajustar su definición hacia un ángulo, pero el disparo se marchó desviado.
Cuando Central atravesaba su mejor momento y buscaba instalarse definitivamente cerca del área rival, Corinthians encontró el golpe que terminó definiendo la clasificación.
Breno Bidon convirtió el gol de la clasificación
A los 34 minutos del segundo tiempo, Memphis Depay ejecutó un tiro libre que cayó sobre el primer palo. Breno Bidon anticipó a la defensa argentina y conectó la pelota para vencer a Ledesma y poner el 1-0 para Corinthians.
El gol obligó a Central a buscar desesperadamente el empate, pero recién cinco minutos después consiguió su primer remate efectivo al arco. Coronel disparó desde larga distancia y Souza controló sin mayores dificultades.
La última oportunidad apareció en el cuarto minuto de descuento. Alejo Cantizano encontró a Alan Rodríguez en el borde del área y el extremo sacó un derechazo de primera con efecto que pasó apenas por encima del travesaño.
Corinthians enfrentará a Estudiantes
El pitazo final confirmó la eliminación del conjunto rosarino, que no consiguió capitalizar la superioridad numérica y se despidió de la Copa Libertadores sin poder convertir en los dos encuentros de la serie.
Corinthians, por su parte, avanzó gracias al único tanto anotado en los 180 minutos y ahora deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata, que también consiguió clasificarse a los cuartos de final.