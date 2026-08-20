Atlético de Madrid aceptaría vender a Julián Álvarez, pero puso una condición

Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar la salida de Julián Álvarez, pero con una condición: no venderlo al Barcelona. Arsenal apareció como posible destino y podría incluir a Viktor Gyökeres en la operación.
Atlético de Madrid aceptaría vender a Julián Álvarez, aunque estableció una condición que podría resultar determinante para el futuro del delantero argentino: no negociaría su transferencia al Barcelona, club al que el atacante tendría como principal opción para continuar su carrera.
Según informaron medios europeos, el conjunto “colchonero” habría modificado la postura que sostuvo durante las últimas semanas y ahora no descartaría desprenderse del delantero de 26 años. Sin embargo, la dirigencia madrileña mantendría su negativa a reforzar al conjunto azulgrana.
En ese escenario apareció Arsenal como posible destino. El club inglés sería una alternativa aceptada por Atlético de Madrid para iniciar negociaciones y permitiría el regreso del delantero argentino a la Premier League.
Arsenal apareció como alternativa para Julián Álvarez
Álvarez ya tuvo una experiencia en Inglaterra cuando defendió la camiseta del Manchester City bajo las órdenes de Josep “Pep” Guardiola. Posteriormente decidió emigrar a España para incorporarse al Atlético de Madrid, en busca de un mayor protagonismo.
El futuro del atacante volvió a quedar en discusión durante el Mundial 2026, cuando manifestó públicamente su intención de “cumplir su sueño”, en referencia a la posibilidad de vestir la camiseta del Barcelona. Sus declaraciones generaron malestar dentro de la institución madrileña.
En ese momento, el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, había mostrado una postura contundente frente al interés de los principales clubes españoles. “No aceptaríamos ni 200 millones de euros”, había asegurado al referirse a una eventual transferencia al Barcelona o Real Madrid, que habría realizado una propuesta de 150 millones de euros.
La posible operación que podría llevarlo al Arsenal
La situación habría cambiado con el avance del mercado de pases y Atlético de Madrid estaría dispuesto ahora a escuchar una propuesta procedente de Inglaterra. Arsenal surgió como el principal candidato y en una eventual negociación podría aparecer otro delantero como parte de la operación.
Se trata de Viktor Gyökeres, atacante sueco cuyo nombre habría sido ofrecido a diferentes instituciones. Su incorporación podría resolver una cuestión clave para Atlético de Madrid: encontrar rápidamente un reemplazante en caso de desprenderse del delantero de la Selección argentina.
El tiempo también será un factor determinante. El mercado europeo cerrará el próximo 1 de septiembre y cualquier eventual transferencia deberá concretarse con suficiente margen para que el equipo madrileño pueda reorganizar su plantel.
Barcelona, el destino que Atlético no aceptaría
La principal dificultad para una salida de Álvarez radicaría en las preferencias del propio futbolista. Barcelona sería su destino deseado, mientras que Atlético de Madrid no tendría intenciones de sentarse a negociar con la institución catalana.
La posición abre así un escenario en el que las partes deberán encontrar una alternativa que satisfaga tanto las aspiraciones deportivas del delantero como las condiciones económicas y deportivas establecidas por el club propietario de su pase.
Con el cierre del mercado cada vez más cerca, el futuro de Julián Álvarez se convirtió en uno de los principales focos de atención del fútbol europeo. Arsenal quedó posicionado como una alternativa para su salida, mientras Barcelona seguiría siendo, por el momento, el destino que Atlético de Madrid no estaría dispuesto a aceptar.