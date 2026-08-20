Realizarán este viernes una charla gratuita sobre discursos de odio y libertad de expresión en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Stefanía Salazar, doctoranda en Ciencias Sociales y oradora invitada de la charla, anticipó los ejes a tratar este viernes en el auditorio de la FCEdu a las 19 horas. La actividad será libre y gratuita y abordará la comunicación responsable, el impacto de las redes sociales y la calidad democrática.
Los discursos de odio y la libertad de expresión serán los ejes de la charla "Pensar el límite: de la libertad de expresión a la comunicación responsable", que se realizará este viernes 21 de agosto a las 19 horas, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, ubicado en Buenos Aires 389, Paraná.
La propuesta será libre y gratuita y buscará reflexionar sobre los límites de lo que se expresa en el espacio público; especialmente, sobre el impacto que adquirieron determinados mensajes a partir de la expansión de las redes sociales.
Stefanía Salazar, licenciada en Historia, doctoranda en Ciencias Sociales y diplomada en discursos de odio, explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir de conversaciones con integrantes de la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y del trabajo que desarrolla junto a la licenciada en Psicología, Analía Bressan, en la Universidad Católica Argentina de Paraná. El proyecto académico estudia los discursos de odio y su incidencia sobre la calidad democrática.
De la libertad de expresión a la comunicación responsable
Según explicó Salazar, aunque el término discurso de odio adquirió una presencia cada vez mayor en el debate público, no siempre existe claridad sobre su significado. "Es todo tipo de comunicación que incite a la violencia o al hostigamiento de algún grupo por su lugar de pertenencia, su pensamiento político, sus ideas o el lugar social del que proviene", señaló.
Salazar sostuvo que uno de los desafíos actuales es analizar la idea extendida de que la libertad de expresión habilita a decir cualquier cosa, particularmente en los entornos digitales.
En ese sentido, remarcó: “Tenemos que tener en una democracia la garantía de la libertad de expresión, pero hay que entender bajo qué parámetros se puede realizar este debate público”.
El impacto de las redes sociales
La especialista aclaró que los discursos de odio no son un fenómeno propio del siglo XXI. Durante el encuentro se analizarán antecedentes históricos, entre ellos la propaganda de deshumanización desplegada por el régimen nazi contra la población judía, además de casos registrados en Argentina.
Salazar explicó que las plataformas digitales potenciaron la circulación y el alcance de estas expresiones. Además, destacó que para analizar un mensaje resulta fundamental considerar quién lo emite, debido a que una persona con un cargo relevante o una amplia exposición pública puede tener una capacidad de influencia considerablemente mayor.
La especialista señaló la importancia de desarrollar políticas públicas, fortalecer la educación y avanzar en la alfabetización digital. A su vez, expresó que "también existe una responsabilidad individual: uno tiene que entender qué es lo que dice, dónde lo dice y para qué lo dice”. La propuesta buscará así generar un espacio de reflexión sobre la convivencia democrática y las responsabilidades que implica participar del debate público.