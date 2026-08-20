Las Águilas llegan a Paraná: la Selección de hockey sobre patines jugará ante equipos entrerrianos

La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines, conocida como Las Águilas, llegará a Paraná el 4 de septiembre para desarrollar entrenamientos, actividades y partidos amistosos frente a seleccionados entrerrianos, como parte de su preparación para el próximo Mundial. La visita fue considerada histórica por los dirigentes locales, quienes señalaron que no existen antecedentes recientes de una presentación de estas características en la capital provincial.

Hernán San Martín, presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, y Lucas Carrivale, integrante de la entidad, brindaron detalles en diálogo con El Once Deportivo sobre la llegada del combinado nacional. La actividad se desarrollará en el Club Neuquén y permitirá que jugadoras entrerrianas se midan con algunas de las principales exponentes de la disciplina.

“Venimos trabajando muy fuerte junto con el Comité Nacional por el desarrollo del deporte en la provincia y también en la parte federal”, explicó San Martín. En ese marco, destacó que surgió la posibilidad de recibir a las selecciones que se encuentran en preparación para las próximas competencias internacionales.

La única visita de Las Águilas antes del Mundial

Uno de los aspectos destacados por los dirigentes fue el momento en el que se concretará la presencia del seleccionado. Las Águilas llegarán cuando reste menos de un mes para afrontar el Mundial previsto en Asunción, Paraguay.

“Vamos a recibirlas y es el único lugar adonde van a ir Las Águilas, con lo cual nos sentimos muy honrados”, señaló San Martín.

El dirigente remarcó la importancia de que Paraná haya sido elegida para una de las últimas etapas de preparación. “Nos sentimos muy comprometidos con este desafío”, sostuvo.

Por qué eligieron Entre Ríos

Carrivale explicó que la llegada fue posible a partir de un proyecto de alcance nacional y del crecimiento experimentado por la disciplina en territorio entrerriano durante los últimos años.

“Entre Ríos, en el último tiempo, ha trabajado muy bien y se ha venido desarrollando en lo que es el hockey masculino y femenino, logrando muy buenos resultados”, señaló.

El dirigente destacó que la actividad creció tanto sobre la costa del Paraná como en la del Uruguay. “El crecimiento ha sido importante y, en ese sentido, el apoyo del comité apunta a fortalecer el deporte en la provincia”, agregó.

Actualmente también se trabaja en la conformación de dos seleccionados entrerrianos femeninos con jugadoras que compiten en Primera y Junior. “Son chicas que compiten constantemente en torneos argentinos con equipos de Cuyo, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Estamos formando los equipos y empezando a practicar para abordar este evento”, explicó.

Entrerrianas ante campeonas del mundo

Los amistosos tendrán un atractivo particular: las representantes provinciales podrán enfrentarse a jugadoras profesionales y campeonas mundiales.

“Vamos a estar enfrentándonos a jugadoras que son campeonas mundiales. En un 80%, las jugadoras que vienen son profesionales; están jugando en Portugal o en España, que son las grandes potencias europeas y donde pueden darse el lujo de tener un hockey sobre patines profesional”, destacó San Martín.

El presidente de la Unión Entrerriana contrastó esa realidad con las condiciones en las que se desarrolla la disciplina a nivel local. “Lo de acá es todo amateur. La elección es un reconocimiento al trabajo que vienen haciendo los técnicos y las jugadoras en Entre Ríos”, consideró.

Por ese motivo, dimensionó el desafío que tendrán los combinados provinciales. “Tenemos la posibilidad de medirnos, pero sepamos que estamos con equipos totalmente amateur enfrentándonos a campeonas mundiales, jugadoras profesionales. Estamos agradecidos de tener esta posibilidad”, expresó.

Cómo será la visita

La agenda contemplará varios días de actividades, aunque algunos detalles todavía se encontraban en definición.

“Van a ser recibidas y agasajadas. Aún el lugar no está bien definido, si será en Casa de Gobierno o por autoridades provinciales y por el mismo secretario de Deportes. Luego, a la tarde, van a estar haciendo entrenamientos”, adelantó San Martín.

La actividad deportiva tendrá como escenario principal el Club Neuquen. Allí están previstos entrenamientos, encuentros amistosos y espacios de contacto entre las integrantes del seleccionado y el público.

“Van a estar haciendo firmas para todas las chicas y los chicos que quieran ir a verlas, fotos y demás”, detalló.

Partidos contra los seleccionados de Entre Ríos

Durante el fin de semana se proyectó una programación que combinará encuentros provinciales y locales con las presentaciones de Las Águilas.

“Está previsto que haya una programación de partidos provinciales y locales para que, entre medio de la programación, se jueguen dos partidos de Las Águilas contra los dos seleccionados provinciales que vamos a estar armando”, explicó San Martín.

Las actividades continuarían durante el domingo, con nuevos entrenamientos por la mañana y otros dos encuentros amistosos durante la noche.

El Club Neuquen fue seleccionado por las características de sus instalaciones. “Es la única pista que tenemos en condiciones, con un techo y con tribunas. Se puede desarrollar tranquilamente la tarea y es lo más acorde que tenemos para brindarle a este evento”, señaló.

Una visita sin antecedentes recientes

Consultados sobre anteriores presentaciones de selecciones argentinas en Paraná, los dirigentes indicaron que no recuerdan un acontecimiento comparable en las últimas décadas.

“Del año 80 en adelante no ha venido nadie. Quizás ha venido algún entrenador a dar alguna charla, pero nunca jamás hubiéramos pensado tener la posibilidad de jugar contra un seleccionado campeón mundial y previo a un nuevo Mundial”, destacó San Martín.

En ese sentido, consideró que “es un evento que excede nuestras expectativas” por la jerarquía deportiva de las visitantes y por el momento de la preparación internacional en el que se producirá la llegada.

Seis veces campeonas mundiales

Carrivale recordó la dimensión internacional del seleccionado argentino femenino. “Las Águilas han salido seis veces campeonas mundiales. Los mundiales se juegan cada dos años y está España también a la cabeza junto con Argentina, que es otra de las potencias”, explicó.

Entre las figuras destacó a Luciana Agudo. “Es una de las mejores jugadoras del mundo, nombrada mejor jugadora del mundo en muchas oportunidades”, señaló.

EL ONCE DEPORTIVO - HOCKEY S/PATINES LAS ÁGUILAS LLEGAN A PARANÁ

El dirigente invitó especialmente a quienes todavía no conocen la disciplina a presenciar las actividades. “Es un deporte muy dinámico, muy rápido, muy divertido y muy entretenido para verlo. Quienes conocen el deporte seguramente van a estar presentes y quienes no lo conocen, los invitamos”, expresó.

El crecimiento del hockey sobre patines entrerriano

La visita también encuentra a la disciplina provincial atravesando una etapa de expansión. Según San Martín, actualmente existen 17 clubes que practican hockey sobre patines en Entre Ríos, seis de ellos ubicados en Paraná.

“Estamos en un momento dentro de la Unión Entrerriana bastante importante, pero es un desafío porque en la provincia tenemos 17 clubes que practican la disciplina. Seis clubes son de Paraná”, detalló.

El dirigente explicó que cuatro instituciones participan de manera más sostenida en las diferentes categorías competitivas, mientras que otras se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Un deporte que requiere años de formación

San Martín explicó además la complejidad que implica formar jugadores de hockey sobre patines desde las categorías iniciales.

“Tenés que empezar a patinar, después tenés que aprender a manejar palo y bocha, después tenés que aprender a jugar en equipo y después tenés que ser mejor que el otro”, graficó.

Por esa razón, indicó que la formación demanda continuidad. “Es plantar una semillita: vos tenés que regarla y el fruto, al jugador, lo vas a ver dentro de cuatro o cinco años. Empieza en escuelita y recién después realmente podés decir que está saliendo el brote de jugador”, explicó.

Nuevas categorías para sumar jugadores

La Unión Entrerriana también impulsó alternativas para incorporar personas adultas o exjugadores. Entre ellas se encuentra la categoría Reserva y una propuesta destinada a mujeres que se inician en la actividad.

San Martín destacó además el reciente desempeño de Las Gacelas, representantes del Club Sarmiento de Crespo, que consiguieron el subcampeonato argentino en la categoría Mamis. “Llegaron a la final, empataron el partido, empataron el alargue y perdieron por un gol en los penales. Queremos hacerles llegar las felicitaciones y festejar este logro”, expresó.

Carrivale agregó que las nuevas modalidades permitieron acercar más mujeres a la disciplina. “Ha tenido mucho éxito esa categoría porque se han acercado muchas chicas a practicarla”, afirmó.