Separación de residuos en Paraná: cómo funcionará el nuevo sistema y dónde se iniciará la prueba de diez días

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad puso en marcha un programa que busca fortalecer la separación de residuos reciclables desde los hogares. La iniciativa comenzará en barrio San Martín y contempla una etapa de evaluación antes de instalar contenedores verdes de más de 3.000 litros.
El programa Ecovecinales en Paraná comenzó a implementarse con el objetivo de promover la separación en origen y el reciclaje en los barrios de la ciudad. La propuesta surgió luego de las jornadas sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), desarrolladas durante julio en el marco del Plan Urbano Ambiental.
De esos encuentros participaron vecinos, comisiones vecinales, asociaciones civiles y organizaciones ambientalistas. Entre las conclusiones surgió la necesidad de acercar las políticas de separación de residuos a los hogares y avanzar con un esquema que permita evaluar la participación ciudadana antes de extenderlo a otros sectores.
"El programa tiene por propósito trabajar en la separación en origen de los residuos sólidos urbanos, pero con un enclave direccional muy claro en lo que es la educación ambiental", explicó Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, en diálogo con Elonce.
Cómo funcionará el programa
La propuesta se desarrollará inicialmente en sectores de aproximadamente diez cuadras a la redonda y tendrá una implementación progresiva. Antes de instalar los contenedores definitivos, se realizará una evaluación para conocer la respuesta de los vecinos y determinar si existe un nivel suficiente de separación domiciliaria.
Para esta instancia se utilizará una "isla de separación", un tráiler equipado con ocho recipientes que permiten clasificar plástico, cartón, vidrio y metal. El procedimiento fue acordado también con recuperadores urbanos, quienes podrán monitorear el material y participar del aprovechamiento de los reciclables.
"Veremos si sinceramente en el barrio hay un interés por separar o no", señaló el funcionario. La evaluación será determinante debido a la inversión necesaria para sostener el sistema: cada contenedor definitivo supera los cinco millones de pesos y requiere un camión especial para su recolección.
Dónde comenzará el programa
La primera etapa comprenderá un cuadrante delimitado por Miguel David al sur, Garrigó al este y Ramírez al oeste, entre otras referencias. Dentro de esa zona existen alrededor de ocho vecinales y numerosos barrios. El primer punto elegido será barrio San Martín, en inmediaciones del Hipódromo de Paraná.
Luego de una evaluación estimada en diez días, se proyecta instalar tres contenedores verdes en ese sector. Los recipientes tendrán una capacidad superior a los 3.000 litros y estarán identificados exclusivamente para residuos reciclables como latas, vidrio, cartón, papel, metales y plásticos.
La recolección tendrá un circuito independiente del sistema convencional. Inicialmente, el camión especial pasará aproximadamente dos veces por semana, aunque la frecuencia podrá modificarse según el volumen generado. Todo el material será trasladado a la planta Manuel Belgrano para continuar con su clasificación y tratamiento.
Qué hacer con los residuos electrónicos
El subsecretario recordó además que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en estos contenedores. Para esos elementos existe un centro ubicado en Fragata Sarmiento y Pérez Colman, donde se realiza una evaluación técnica para determinar si los dispositivos pueden recuperarse, reutilizarse como repuestos o deben enviarse a disposición final.
Los vecinos pueden solicitar el retiro comunicándose al 147. Las recorridas se realizan cada 15 días y previamente se registra el domicilio y la cantidad de elementos a retirar. Cuando los equipos pueden ser reparados, son destinados a instituciones educativas, civiles o de bien público.
En caso de que los aparatos ya no puedan recuperarse, son enviados para su tratamiento definitivo. Según se informó, el 2 y 3 de septiembre está previsto trasladar un nuevo cargamento a un centro especializado de Ciudad de Buenos Aires, que posteriormente emite el certificado correspondiente de disposición final.