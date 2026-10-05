Segunda vuelta en Brasil: dónde pueden ir los votos en el balotaje

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre, después de que ninguno consiguiera superar el 50% de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Ahora, la mirada se posa sobre los candidatos eliminados y el destino de sus votantes.

Bolsonaro terminó primero con el 47,12% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,06%, una diferencia de 2,06 puntos porcentuales. Detrás quedaron otros once postulantes que ya no competirán por la Presidencia, pero cuyos electorados podrían adquirir un peso decisivo frente a un balotaje que se presenta ajustado.

Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), busca un nuevo mandato al frente del país. El actual presidente vuelve a competir por la reelección y tiene como compañero de fórmula a Geraldo Alckmin. Su candidatura representa la continuidad del actual gobierno y vuelve a colocar al PT en el centro de la disputa presidencial.

Flávio Bolsonaro es el candidato del Partido Liberal (PL). El senador por Río de Janeiro e hijo del expresidente Jair Bolsonaro encabeza la principal candidatura de la oposición de derecha. Su compañero de fórmula es el diputado federal Alfredo Gaspar.

Cuántos votos obtuvieron los que quedaron afuera

Los candidatos que quedaron detrás de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva pasan a tener un papel relevante de cara al balotaje del 25 de octubre. En particular, los cuatro más votados después de los finalistas concentraron en conjunto el 7,60% de los sufragios, un porcentaje que supera ampliamente la diferencia entre ambos.

Augusto Cury (Avante): 2,89%. El candidato de centro terminó tercero y durante la campaña mantuvo distancia de los dos principales espacios. “Las puertas hacia Lula están completamente cerradas”, afirmó, mientras que sobre el candidato del PL aseguró que “con Flavio también se cerraron definitivamente”.

Renan Santos (Missão): 2,25%. Ubicado en la derecha, rechazó durante la campaña la posibilidad de respaldar a cualquiera de los dos finalistas. “Jamás consideraré la posibilidad de unirme a ninguno de estos grupos políticos”, sostuvo.

Ronaldo Caiado (PSD): 2,19%. El dirigente de centro expresó una fuerte oposición al actual presidente. “Siempre fui opositor a Lula” y “Estoy ahí para derrotar a Lula”, afirmó. Sin embargo, también cuestionó a Bolsonaro y llegó a definir una segunda vuelta entre ambos como una “ruleta rusa”.

Romeu Zema (Novo): 0,27%. Es quien mostró una posición más cercana a Bolsonaro de cara a una definición contra el PT. “Mi vida política es combatir al PT. Fui elegido gobernador y reelegido para combatir al PT, que destruyó Minas Gerais y está destruyendo Brasil. Quien esté contra el PT tendrá mi apoyo”, señaló.

Por detrás aparecen Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Demócrata), Rui Costa Pimenta (PCO) y Leonardo Avalanche (PRTB), quienes también quedaron fuera de la carrera presidencial.

Dónde pueden ir los votos en el balotaje

Aunque entre los candidatos con mayor respaldo que quedaron eliminados predominan dirigentes ubicados en el centro y la derecha, su posición ideológica no garantiza un traslado automático de votos hacia Bolsonaro. Cury y Santos, por ejemplo, rechazaron públicamente alinearse con cualquiera de los dos principales espacios, mientras Caiado se mostró contrario a Lula pero también crítico del candidato del PL.

El escenario más definido es el de Zema, quien durante la campaña anticipó su respaldo a una alternativa contraria al PT. Del otro lado, candidatos como Martins, Dias, Costa y Pimenta se ubicaron a la izquierda, aunque con distintos niveles de cuestionamiento al gobierno de Lula.

Con Bolsonaro en 47,12% y Lula en 45,06%, la diferencia entre ambos fue de apenas 2,06 puntos porcentuales. Por eso, más allá de los apoyos que anuncien los dirigentes eliminados, el comportamiento de sus votantes será una de las claves para la segunda vuelta del 25 de octubre.

Cómo se define el balotaje

En Brasil, una fórmula presidencial necesita obtener más del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, los dos más votados pasan al balotaje.

La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre. En esa instancia, los electores volverán a utilizar las urnas electrónicas, pero solo deberán elegir entre las dos fórmulas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la primera jornada.

Por eso, el resultado de este domingo no solo definirá cuántos votos obtiene cada candidato, sino también quiénes serán los dos que continuarán en carrera por la Presidencia de Brasil. (Ámbito)