Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes por la noche el centro de Perú y también fue percibido en Ecuador y Colombia. Las autoridades informaron que una joven resultó herida y que 39 viviendas quedaron afectadas.

El movimiento se registró a las 19.09, hora peruana, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ocurrió a una profundidad de 127 kilómetros.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó que el fenómeno generara un tsunami en el litoral peruano. Mientras tanto, los organismos de emergencia comenzaron a relevar sus consecuencias.

Una joven herida y viviendas afectadas

La Municipalidad de Lima confirmó que una joven sufrió lesiones por el desprendimiento de un fragmento de concreto. Fue trasladada al Hospital Dos de Mayo para recibir atención.

El balance gubernamental difundido después del sismo contabilizó 39 viviendas afectadas. Los equipos de respuesta continuaban trabajando en las zonas donde se reportaron daños.

#Sismo: de Magnitud de 6.7 a 9 km NE de Carhuamayo, #Peru 🔸️Primeras imágenes de cómo se sintió el sismo. #EG #Georiesgos #Temblor #Terremoto #hoy #urgente #earthquake #quake #Jishin #SePreventivo #SeResiliente https://t.co/qIk1FDvv4w — ESPECIGEST (@ESPECIGEST) November 21, 2026

“Las consecuencias no han sido severas. Los equipos de Indeci ya están en la zona y reportando oportunamente”, sostuvo el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en declaraciones a la señal peruana Latina. Su evaluación correspondía a la información disponible durante esas primeras horas.

Desprendimientos y cortes en rutas

En Costa Verde se registraron caídas de tierra y rocas desde sectores elevados durante el movimiento. El material sobre la calzada obligó a detener algunos vehículos que circulaban por el lugar.

También hubo un derrumbe en la Carretera Central, en la región de Huánuco. La circulación quedó interrumpida a la altura de Tomayquichua, en la provincia de Ambo.

Gobierno de #Perú confirma afectaciones tras #Terremoto de magnitud 6,7. El potente #Sismo que sacudió el país sudamericano dejó varias viviendas e infraestructuras afectadas, además de cortes de energía y vías restringidas. Las zonas afectadas se encuentran bajo monitoreo, a la espera de que se lleve a cabo la correspondiente evaluación de daños — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 21, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional confirmó ese episodio. Los desprendimientos se sumaron a las consecuencias del temblor reportadas en distintos puntos de Perú.

El movimiento se percibió en países vecinos

Además de Junín, el sismo se sintió en Lima, Huánuco y Callao. Residentes de esas zonas compartieron imágenes y videos del momento en redes sociales.

En Quito, capital de Ecuador, fue percibido como un movimiento leve en edificios altos, según la información difundida por las autoridades. También hubo reportes de percepción en Colombia.

El Ministerio del Ambiente de Perú pidió mantener la calma y recordó que el Centro Sismológico Nacional realiza vigilancia permanente de la actividad sísmica. El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por la frecuente ocurrencia de estos fenómenos.