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Internacionales Activaron operativos preventivos

A casi tres meses del trágico terremoto, Colombia volvió a temblar: el sismo fue de magnitud 5,6

El movimiento tuvo epicentro en Chaparral, departamento de Tolima, donde se registra una intensa actividad sísmica desde septiembre. Las autoridades iniciaron verificaciones y los primeros reportes del Valle del Cauca no señalaron afectaciones.

3 de Noviembre de 2026
Sismo en Colombia.
Sismo en Colombia.

El movimiento tuvo epicentro en Chaparral, departamento de Tolima, donde se registra una intensa actividad sísmica desde septiembre. Las autoridades iniciaron verificaciones y los primeros reportes del Valle del Cauca no señalaron afectaciones.

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este martes 3 de noviembre en Colombia, con epicentro en Chaparral, departamento de Tolima. El movimiento se sintió en Bogotá, Cali, Manizales y Armenia, entre otras ciudades.

 

La Alcaldía de Cali activó preventivamente el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. Los organismos de socorro comenzaron tareas de monitoreo y verificación para establecer si se habían producido daños.

 

 

Los primeros reportes de la Gobernación del Valle no indicaron afectaciones. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que continuaba el relevamiento junto con las autoridades locales.

 

Chaparral registra una intensa actividad sísmica

 

El municipio donde se localizó el epicentro registra una sucesión de movimientos desde el 20 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano había documentado numerosos eventos de baja y moderada magnitud en esa zona.

 

Según los datos difundidos previamente por el organismo, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1100 sismos de magnitud superior a 2,0. Esa concentración de eventos motivó el seguimiento de los especialistas.

 

 

El organismo señaló que una secuencia de esas características no había sido documentada allí desde el inicio de operaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia. El temblor de este martes ocurrió en ese contexto de actividad sostenida.

 

Verificaciones en las ciudades donde se sintió

 

En Cali, los equipos de emergencia desplegaron controles preventivos después del movimiento. Las autoridades mantuvieron el monitoreo mientras recibían reportes de distintos sectores.

 

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron a vecinos que salieron de los edificios y permanecieron en las calles. En Bogotá y otras ciudades también se reportó la percepción del temblor.

 

 

El balance inicial del Valle del Cauca no registró afectaciones, aunque las inspecciones continuaban. La información recopilada por los organismos locales permitirá precisar las consecuencias del episodio.

 

El antecedente del terremoto que dejó cientos de víctimas

 

El nuevo movimiento se produjo después de la tragedia del 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte de Colombia. Aquel episodio tuvo epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.

El balance oficial de ese terremoto informó 335 muertos, 103 desaparecidos y 4516 heridos. Además, cerca de 500.000 personas resultaron afectadas.

 

La magnitud de aquella tragedia constituye un antecedente reciente para el país. En esta oportunidad, las autoridades continuaban las verificaciones sobre el sismo de Chaparral, sin que los primeros reportes del Valle del Cauca señalaran daños.

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