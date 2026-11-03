A casi tres meses del trágico terremoto, Colombia volvió a temblar: el sismo fue de magnitud 5,6

Un sismo de magnitud 5,6 se registró este martes 3 de noviembre en Colombia, con epicentro en Chaparral, departamento de Tolima. El movimiento se sintió en Bogotá, Cali, Manizales y Armenia, entre otras ciudades.

La Alcaldía de Cali activó preventivamente el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo. Los organismos de socorro comenzaron tareas de monitoreo y verificación para establecer si se habían producido daños.

Los primeros reportes de la Gobernación del Valle no indicaron afectaciones. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que continuaba el relevamiento junto con las autoridades locales.

Chaparral registra una intensa actividad sísmica

El municipio donde se localizó el epicentro registra una sucesión de movimientos desde el 20 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano había documentado numerosos eventos de baja y moderada magnitud en esa zona.

Según los datos difundidos previamente por el organismo, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1100 sismos de magnitud superior a 2,0. Esa concentración de eventos motivó el seguimiento de los especialistas.

🔴Un temblor de magnitud 5,6 sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026, exactamente a las 4:13 a. m., según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Imágenes de la reacción de la ciudadanía en diferentes regiones de Colombia📹👇. Amplíe esta noticia aquí⬇️ https://t.co/TOcfas18yH — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 3, 2026

El organismo señaló que una secuencia de esas características no había sido documentada allí desde el inicio de operaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia. El temblor de este martes ocurrió en ese contexto de actividad sostenida.

Verificaciones en las ciudades donde se sintió

En Cali, los equipos de emergencia desplegaron controles preventivos después del movimiento. Las autoridades mantuvieron el monitoreo mientras recibían reportes de distintos sectores.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron a vecinos que salieron de los edificios y permanecieron en las calles. En Bogotá y otras ciudades también se reportó la percepción del temblor.

🔴 Un fuerte temblor se registró en la madrugada de este martes 3 noviembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano reportó que la magnitud fue de 5,6 el cual se sintió en varias regiones del país como Bogotá, Pereira y Tolima. Imágenes de los momentos de pánico que se vivieron en Pereira durante el sismo📹👇. video: bambuquero2 en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 3, 2026

El balance inicial del Valle del Cauca no registró afectaciones, aunque las inspecciones continuaban. La información recopilada por los organismos locales permitirá precisar las consecuencias del episodio.

El antecedente del terremoto que dejó cientos de víctimas

El nuevo movimiento se produjo después de la tragedia del 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte de Colombia. Aquel episodio tuvo epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.

El balance oficial de ese terremoto informó 335 muertos, 103 desaparecidos y 4516 heridos. Además, cerca de 500.000 personas resultaron afectadas.

La magnitud de aquella tragedia constituye un antecedente reciente para el país. En esta oportunidad, las autoridades continuaban las verificaciones sobre el sismo de Chaparral, sin que los primeros reportes del Valle del Cauca señalaran daños.