Estados Unidos vota y pone a prueba el poder de Donald Trump en el Congreso

Millones de estadounidenses acudirán este martes a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado. Los resultados definirán el equilibrio de poder en el Congreso y marcarán el futuro de la gestión de Donald Trump.
Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos se celebrarán este martes 3 de noviembre, en una jornada decisiva para el futuro político del presidente Donald Trump. Los ciudadanos elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, renovarán aproximadamente un tercio del Senado y votarán por gobernadores en distintos estados.
Los comicios determinarán si el Partido Republicano conservará el control del Congreso o si los demócratas conseguirán recuperar espacios legislativos. El resultado será fundamental para la segunda mitad del mandato presidencial, debido a que una mayoría opositora podría dificultar la aprobación de proyectos impulsados por la Casa Blanca.
Aunque Trump no figurará entre los candidatos, buscó transformar las elecciones en una evaluación de su gestión. Durante la campaña, pidió a sus seguidores que respaldaran a los republicanos y expresó: “Piensen que estoy en la papeleta”.
El control del Congreso, en el centro de la disputa
Los republicanos llegaron a las elecciones con el control de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, las encuestas previas señalaron que los demócratas tenían posibilidades de mejorar su representación en la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado presentaba un escenario más competitivo.
La importancia de estas elecciones radica en que el Congreso tiene facultades para aprobar leyes, discutir el presupuesto federal y controlar las decisiones del Poder Ejecutivo. Una eventual victoria demócrata en alguna de las cámaras modificaría las condiciones políticas para Trump.
En este contexto, el mandatario intensificó sus llamados al electorado republicano, mientras la oposición buscó capitalizar el descontento por el costo de vida, la política migratoria y algunas decisiones internacionales de su administración.
La economía y el aumento de precios preocupan a los votantes
La situación económica se convirtió en uno de los principales temas de campaña. Según una encuesta del Pew Research Center citada por la Agencia Noticias Argentinas, el 84% de los votantes identificó a la economía como una preocupación central.
Los aumentos en combustibles, alimentos, seguros y transporte generaron cuestionamientos hacia la administración republicana. La suba de los precios energéticos, vinculada también con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, profundizó las dificultades económicas de numerosos hogares.
“Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte”, manifestó Kyler Daugherty, un trabajador de la salud de 43 años, durante una entrevista realizada en Florida.
Por su parte, William Galston, investigador del Brookings Institution, consideró que algunas decisiones del Gobierno contribuyeron a incrementar la presión sobre los precios. Entre ellas mencionó los aranceles comerciales y la intervención militar contra Irán.
La Casa Blanca, en tanto, defendió su política económica y sostuvo que las medidas implementadas buscaban revitalizar la actividad productiva y mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses.
El voto latino, otro factor decisivo
Uno de los sectores observados con especial atención fue el electorado latino, que había contribuido al triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
Sin embargo, las políticas migratorias, las deportaciones y las dificultades económicas provocaron cuestionamientos entre algunos de los ciudadanos que anteriormente habían respaldado al mandatario.
Robert Shapiro, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Columbia, explicó que numerosos votantes latinos habían elegido a Trump por su descontento con la administración de Joe Biden.
“Cambiaron su voto en 2024 por cuestiones relacionadas con los altos precios y las dificultades económicas del país que realmente los llevaron a considerar que la gestión del Gobierno de Biden fue decepcionante. Pero ahora el tema es que Trump es el que los está decepcionando”, señaló.
En Arizona, particularmente en el condado de Yuma, algunos electores expresaron su frustración por el aumento del costo de vida y las medidas migratorias.
“Trump nos traicionó, dio un giro de 180 grados”, afirmó Fernando Núñez, un estadounidense de 22 años y familia mexicana, quien adelantó que votaría por candidatos independientes.
El voto anticipado y las dificultades económicas
Antes de la jornada electoral, numerosos ciudadanos ya habían emitido su sufragio mediante los mecanismos de votación anticipada habilitados en diferentes estados.
Entre quienes utilizaron esta modalidad se mencionó al papa León XIV, nacido en Estados Unidos, quien ejerció su derecho al voto por correspondencia con destino a Chicago, Illinois.
Mientras tanto, las dificultades económicas continuaron ocupando un lugar central en las preocupaciones de los estadounidenses. De acuerdo con indicadores de United Way, aproximadamente el 41% de los hogares del país se encontraba por debajo del umbral ALICE, utilizado para identificar a familias cuyos ingresos resultaban insuficientes para afrontar gastos esenciales.
“Las dificultades económicas están empezando a extenderse en Estados Unidos, particularmente entre la clase media”, advirtió Symeria Hudson, directora ejecutiva de United Way Miami.
En este escenario, las elecciones de mitad de mandato representarán una prueba política para Trump y su partido. El resultado determinará qué margen de acción tendrá el presidente durante los próximos dos años y si los demócratas conseguirán recuperar capacidad de influencia en el Congreso estadounidense.