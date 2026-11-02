Proyecto Yaguareté: quedan menos de 220 ejemplares en Argentina y buscan protegerlos

REDACCIÓN ELONCE
El investigador del CONICET Agustín Paviolo advirtió ante Elonce sobre la situación del yaguareté en Argentina. Explicó cómo utilizan nuevas tecnologías para protegerlo y anunció una charla gratuita este martes en Paraná.
El Proyecto Yaguareté trabaja desde hace 22 años para proteger a uno de los mamíferos más amenazados de Argentina. Su director, el biólogo e investigador del CONICET Agustín Paviolo, dialogó con Elonce y advirtió que quedan menos de 220 ejemplares en el país. Además, anunció una charla sobre el uso de nuevas tecnologías para la conservación de la especie, que se realizará este martes 3 de noviembre, a las 20, en el MiradorTEC de Paraná.
El encuentro, organizado con la colaboración de Casa Ramírez, tendrá como objetivo difundir las investigaciones científicas y generar conciencia sobre la importancia de preservar al yaguareté. La actividad será gratuita, con cupos limitados e inscripción previa a través de las redes sociales de los organizadores.
Paviolo explicó que el equipo de investigación estudia desde hace más de dos décadas la cantidad de ejemplares, sus desplazamientos, alimentación y necesidades ambientales. Esta información permite desarrollar estrategias para favorecer la supervivencia de la especie.
Quedan menos de 220 yaguaretés en Argentina
"Quedan menos de 220 animales en todo el país", advirtió el investigador. Según explicó, el yaguareté desapareció del 95% del territorio argentino que habitaba durante los últimos 150 años. Actualmente, sobreviven poblaciones aisladas en Misiones, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa.
También destacó el proceso de reintroducción desarrollado en los Esteros del Iberá, en Corrientes, donde se busca recuperar la presencia de la especie.
"Estamos esperanzados de que vuelva a crecer", expresó Paviolo sobre esa iniciativa.
Inteligencia artificial y tecnología para proteger al yaguareté
El especialista explicó que las herramientas tecnológicas permiten obtener información sobre los animales y sus ambientes, fundamental para orientar las medidas de conservación.
Entre los recursos utilizados mencionó inteligencia artificial, drones, cámaras trampa automáticas y collares satelitales, que facilitan el seguimiento de los ejemplares.
"Hay un montón de tecnología que estamos empezando a utilizar", señaló.
Paviolo destacó que estos avances transformaron la investigación científica y ampliaron las posibilidades de estudiar especies difíciles de observar en su hábitat natural.
También alentó a los jóvenes interesados en la biología a acercarse a la investigación y al cuidado de la naturaleza.
Una charla gratuita en Paraná
La presentación del Proyecto Yaguareté se realizará este martes 3 de noviembre, a las 20, en El Mirador Tech de Paraná.
Paviolo explicó que la actividad estará dirigida a empresarios, dirigentes y personas interesadas en conocer las iniciativas de conservación.
El ingreso será gratuito, aunque los lugares estarán limitados por la capacidad del espacio. Los interesados deberán comunicarse mediante las cuentas de Instagram o Facebook de Proyecto Yaguareté, o a través de Casa Ramírez, para solicitar su participación.