Incorporan una vacuna contra seis enfermedades: desde cuándo se aplicará y qué cambia

La vacuna hexavalente se incorporará al Calendario Nacional de Vacunación desde 2028 para los bebés nacidos a partir del 1° de enero de ese año. Reemplazará dos inmunizaciones por separado y permitirá reducir cinco inyecciones durante la infancia.
El Calendario Nacional de Vacunación incorporará a partir de 2028 la vacuna hexavalente acelular, una formulación que protege contra seis enfermedades mediante una sola aplicación. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Resolución 1567/2026 y alcanzará a los niños nacidos desde el 1° de enero de ese año. El nuevo esquema permitirá reducir cinco inyecciones durante la infancia.
La modificación reunirá en una sola vacuna la protección que actualmente se administra mediante dos inmunizaciones diferentes. El objetivo será simplificar el cumplimiento del calendario, disminuir la cantidad de aplicaciones y facilitar la organización de los servicios de salud.
La vacuna hexavalente ya se utiliza en otros países y está disponible en el sector privado argentino. La novedad será su incorporación al esquema nacional destinado a la población infantil, con una formulación que incluye un componente acelular contra la tos convulsa, asociado con una menor frecuencia de reacciones adversas en comparación con las vacunas de células enteras.
Contra qué seis enfermedades protege la vacuna hexavalente
La nueva formulación brindará protección contra seis enfermedades que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación:
Difteria: infección bacteriana que puede afectar las vías respiratorias y provocar complicaciones graves.
Tétanos: enfermedad causada por una bacteria que afecta el sistema nervioso y produce contracciones musculares.
Tos convulsa: infección respiratoria altamente contagiosa que puede resultar especialmente peligrosa para los lactantes.
Hepatitis B: infección viral que afecta el hígado y puede provocar enfermedades crónicas.
Poliomielitis: enfermedad viral que puede causar parálisis.
Infecciones por Haemophilus influenzae tipo b: bacteria que puede provocar meningitis, neumonía y otras infecciones graves.
Actualmente, la protección contra estas enfermedades se administra mediante la vacuna pentavalente y la vacuna antipoliomielítica inactivada, conocida como IPV. La incorporación de la hexavalente permitirá reunir ambas inmunizaciones en una sola aplicación, sin modificar las enfermedades contempladas en la protección infantil.
Cómo cambiará el esquema de vacunación desde 2028
Con el calendario vigente, los bebés reciben la vacuna pentavalente y la IPV por separado a los 2, 4 y 6 meses de vida. Además, se aplica un refuerzo de pentavalente entre los 15 y 18 meses y otro de IPV a los 5 años.
A partir de 2028, los niños alcanzados por la modificación recibirán una dosis de la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses, junto con un refuerzo entre los 15 y 18 meses.
De esta manera, las nueve aplicaciones que actualmente se requieren para brindar protección contra las seis enfermedades se reducirán a cuatro.
Cuántas inyecciones se evitarán con la nueva vacuna
El principal cambio será la disminución de cinco aplicaciones durante la infancia. Durante los primeros seis meses de vida, los bebés recibirán tres inyecciones en lugar de seis, ya que la hexavalente reemplazará la administración separada de pentavalente e IPV.
También se evitará una aplicación adicional correspondiente al refuerzo del segundo año de vida y dejará de ser necesario el refuerzo contra la poliomielitis previsto a los 5 años.
En total, el nuevo esquema permitirá pasar de nueve inyecciones a cuatro, manteniendo la protección frente a las seis enfermedades.
Por qué se incorporará la vacuna hexavalente
Según el Ministerio de Salud, la decisión buscará facilitar el cumplimiento de los esquemas de inmunización y reducir la cantidad de visitas y procedimientos necesarios para completar la vacunación infantil, publicó La Nación.
La formulación acelular contra la tos convulsa también representa una diferencia respecto de las vacunas que utilizan bacterias enteras inactivadas, debido a que suele provocar menos reacciones adversas. La medida permitirá, además, simplificar la logística de aplicación en vacunatorios y centros de salud.
El cambio comenzará a regir para los niños nacidos desde el 1° de enero de 2028. Hasta entonces, continuará aplicándose el esquema correspondiente al calendario vigente.