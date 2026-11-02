"El fútbol nos dio revancha", afirmaron jugadores de Patronato tras la salvación

La permanencia de Patronato en la Primera Nacional dejó sensaciones encontradas entre los futbolistas rojinegros, que consiguieron evitar el descenso tras una temporada de dificultades. Luego del empate sin goles ante Atlético de Rafaela, Franco Soldano y Alejo Miró dialogaron con Elonce y compartieron sus impresiones sobre el desenlace del campeonato.

El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes aseguró su continuidad en la categoría gracias al punto conseguido en el estadio Nuevo Monumental y al triunfo de Chacarita Juniors por 2 a 0 sobre Nueva Chicago. La combinación de resultados permitió que el equipo entrerriano cumpliera el objetivo de mantenerse en la segunda división del fútbol argentino.

Aunque el resultado generó alivio, los jugadores reconocieron que el balance deportivo estuvo lejos de las expectativas. Soldano admitió que el plantel había llegado con otras aspiraciones, mientras que Miró valoró el esfuerzo realizado para disputar los últimos compromisos después de atravesar problemas de salud.

Soldano reconoció una temporada por debajo de las expectativas

Franco Soldano fue consultado sobre las dificultades que atravesó Patronato durante el campeonato, especialmente la falta de gol y la irregularidad que llevó al equipo a definir su continuidad en la última fecha.

El delantero evitó realizar un análisis definitivo inmediatamente después del encuentro, pero remarcó que los objetivos iniciales eran diferentes a los que finalmente debieron afrontar.

"Todos vinimos acá para otra cosa. El que piensa que los jugadores venimos acá para pelear el descenso está equivocado", expresó Soldano ante Elonce.

El futbolista reconoció que la campaña había sido más complicada de lo previsto. "Este año para nosotros fue peor de lo que imaginábamos, es una realidad. Ninguno de acá vino para esto", sostuvo.

El análisis que deberá realizar Patronato

Soldano también consideró que el equipo podría haber sumado más puntos, aunque entendió que las conclusiones sobre el rendimiento debían elaborarse una vez finalizada la competencia.

"¿Merecemos estar acá? Seguramente sí. ¿Merecíamos tener más puntos? Yo creo que sí", manifestó.

En ese sentido, señaló que el análisis de las causas que llevaron a Patronato a disputar la permanencia hasta la última fecha quedaría en manos de los distintos sectores de la institución, incluido el cuerpo técnico. Respecto de su futuro inmediato, el delantero expresó que su prioridad sería descansar y compartir tiempo con su familia después de una temporada exigente.

Alejo Miró y el esfuerzo para regresar a las canchas

Por su parte, Alejo Miró destacó la importancia de haber conseguido la permanencia y recordó las dificultades personales que atravesó durante el año. Los problemas de salud que sufrió habían puesto en duda su participación en la etapa decisiva del campeonato.

"La verdad que ni sabía si iba a poder llegar a jugar los últimos partidos", reconoció el futbolista, quien explicó que el entrenamiento y su determinación fueron fundamentales para volver a estar a disposición del equipo.

"Le metí, entrené, me lo propuse y acá estamos", expresó. Además, valoró el resultado conseguido en Rafaela, que permitió cerrar la temporada con el objetivo de mantener la categoría.

El análisis del empate ante Atlético de Rafaela

Miró consideró que Patronato había mostrado una buena versión durante la primera etapa, cuando consiguió presionar al rival y generar oportunidades para abrir el marcador.

"Tuvimos un buen primer tiempo. La base era presionar arriba y mantener la presión alta", explicó. El futbolista también se refirió a una oportunidad clara que no logró convertir. "Me pude errar un gol que ni yo me lo puedo creer", reconoció.

Sobre aquella definición, admitió que deberá mejorar su efectividad para la próxima temporada. "Vamos a tener que mejorar para el año que viene para que la próxima entre", agregó.

Cómo vivieron el resultado de Chacarita

Mientras Patronato disputaba su encuentro ante Atlético de Rafaela, los futbolistas seguían las alternativas del partido entre Chacarita Juniors y Nueva Chicago, cuyo resultado era determinante para definir la permanencia.

Miró contó que, después de ser reemplazado, pudo observar lo que ocurría en el otro estadio y transmitir las novedades a sus compañeros. "Pudimos verlo ahí en el banco y le íbamos pasando la información a los que estaban jugando", relató.

El jugador también recordó una situación de peligro de Atlético de Rafaela, cuando un remate impactó contra uno de los postes y pudo modificar el resultado. "El fútbol nos dio revancha y vamos a tratar de mejorar cosas para el año que viene", manifestó al referirse al desenlace favorable para el Rojinegro.

El agradecimiento a los hinchas de Patronato

Después de asegurar la continuidad en la Primera Nacional, Miró dedicó un mensaje a los simpatizantes que acompañaron al plantel durante una campaña marcada por la incertidumbre.

"Nosotros nunca dejamos de confiar, el hincha tampoco nunca dejó de confiar", afirmó.

El futbolista también destacó la presencia de integrantes de la institución en Rafaela y aseguró que el acompañamiento había sido importante para el grupo.

"Veo mucha gente del club acá y nos pone contento y nos sentimos apoyados", señaló. Finalmente, resumió el significado del resultado conseguido en el Nuevo Monumental: "Un empate, un punto que nos sirvió, que valió oro".