Aprobaron un tratamiento preventivo contra el VIH: cuánto costará y cómo funciona

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó una versión genérica del lenacapavir, un tratamiento preventivo contra el VIH que tendrá un costo de 40 dólares anuales por paciente y requerirá solamente dos inyecciones al año. La medida permitirá ampliar el acceso al medicamento en países de ingresos bajos y medios.

La aprobación fue anunciada por la farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories, encargada de producir la versión genérica, junto con Unitaid, una organización internacional dedicada a facilitar el acceso a tratamientos médicos. La información fue difundida por DW y replicada por Noticias Argentinas.

El medicamento estará disponible en 120 países, mediante un acuerdo de precios alcanzado en septiembre de 2025 entre Dr. Reddy's, Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI).

Cómo funciona el tratamiento preventivo contra el VIH

El lenacapavir es un medicamento de acción prolongada que se utiliza como profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia destinada a prevenir la infección por VIH en personas que no tienen el virus, pero presentan riesgo de adquirirlo.

Una de sus principales características es que se administra mediante una inyección cada seis meses, a diferencia de otros tratamientos preventivos que requieren tomar comprimidos diariamente.

Los ensayos clínicos demostraron una eficacia preventiva cercana al 100% en determinadas poblaciones estudiadas. Según los datos difundidos, el tratamiento permitió reducir hasta un 99,9% el riesgo de adquirir VIH, aunque estos resultados no deben interpretarse como una garantía absoluta de protección.

Un medicamento que costaba 28.000 dólares anuales

La FDA había autorizado originalmente el lenacapavir para la prevención del VIH en junio de 2025. Sin embargo, su elevado precio representaba una de las principales barreras para extender su utilización.

En Estados Unidos, el tratamiento original alcanzaba un costo aproximado de 28.000 dólares por año, aunque los seguros médicos podían aplicar descuentos y mecanismos de cobertura.

Con la fabricación de versiones genéricas, el precio previsto para determinados países se reducirá a 40 dólares anuales por paciente, una diferencia que podría facilitar su incorporación a programas de prevención.

A finales de 2024, la compañía farmacéutica Gilead había concedido licencias a seis fabricantes para producir versiones genéricas del medicamento, entre ellos Dr. Reddy's Laboratories.

Qué dijeron los responsables del desarrollo

Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de Dr. Reddy's, destacó la importancia de haber desarrollado una alternativa más accesible.

"Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy's", expresó el directivo.

Además, señaló que producir un medicamento inyectable de acción prolongada a un precio reducido exigió importantes capacidades científicas y experiencia industrial, especialmente por la complejidad de su fabricación.

Por su parte, Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid, resaltó el trabajo conjunto de las organizaciones involucradas.

"La decisión de Unitaid de asumir riesgos desde el principio está contribuyendo a acortar el tiempo entre un avance científico y el acceso real a los países", manifestó.

El impacto del tratamiento en la lucha contra el VIH

Antes de la disponibilidad de las versiones genéricas, más de 125.000 personas de diez países africanos que comenzaron a incorporar esta estrategia preventiva ya habían recibido lenacapavir.

La ampliación del acceso constituye una herramienta para fortalecer las políticas sanitarias frente al VIH, una infección que provocó más de 40 millones de muertes en el mundo durante las últimas cuatro décadas.

El medicamento no representa una cura para el VIH, sino una estrategia de prevención destinada a personas sin la infección. Su utilización requiere indicación médica, controles y seguimiento sanitario.