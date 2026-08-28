Los casos de sífilis aumentaron un 47% en Entre Ríos: “Hay que conocer, usar y enseñar a usar el preservativo”, remarcan médicos

Los casos de sífilis en Entre Ríos aumentaron un 47%, una cifra que encendió la alerta sanitaria y volvió a poner el foco en la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS). La médica, infectóloga y pediatra Marianela Borra explicó en el programa GPS de Elonce que el crecimiento no es exclusivo de la provincia, sino que forma parte de una tendencia que también se observa en Argentina y otros países.

"La sífilis es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum", explicó la especialista. Su transmisión ocurre principalmente durante relaciones sexuales sin protección, a través del contacto con lesiones o secreciones. Según indicó, desde aproximadamente 2015 se observa "una curva creciente de todas las enfermedades de transmisión sexual, pero la que se lleva el primer puesto es la sífilis".

Alerta por sífilis en la provincia: los casos aumentaron un 47%

La especialista señaló que la mayor cantidad de diagnósticos se concentra entre adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, principalmente en la franja que va desde los 14 o 15 años hasta los 25 o 30. El aumento, sostuvo, responde tanto a una mayor accesibilidad a los testeos como a una disminución en el uso del preservativo.

Sífilis: síntomas que pueden pasar inadvertidos

Borra explicó que actualmente existen pruebas rápidas que permiten obtener un diagnóstico mediante una gota de sangre. "Eso permite un diagnóstico más precoz y un tratamiento oportuno", destacó. Sin embargo, advirtió que paralelamente se registra "una baja en el uso del preservativo", método fundamental para prevenir las infecciones de transmisión sexual.

Uno de los principales riesgos de la sífilis es que sus primeros síntomas pueden desaparecer espontáneamente. En la etapa inicial puede aparecer una lesión denominada chancro en la zona genital, perianal o incluso en la boca. "Esta lesión muchas veces desaparece en los días y pasa desapercibida, pero en realidad la enfermedad queda latente en nuestro cuerpo", explicó.

Por ese motivo, recomendó realizarse un análisis incluso cuando una lesión genital haya desaparecido. Durante el período de latencia, la infección puede no presentar síntomas y solo detectarse mediante un análisis de sangre. Los testeos pueden solicitarse en centros de atención primaria y hospitales.

Embarazo, tratamiento y prevención

La detección cobra especial importancia durante el embarazo debido al riesgo de transmisión al bebé. "Si la mamá adquiere sífilis durante el embarazo o tiene sífilis sin diagnosticarse, puede ser transmitida a su recién nacido", advirtió. Esto puede provocar complicaciones severas e incluso la pérdida del embarazo, por lo que los controles se realizan durante los distintos trimestres.

Una vez diagnosticada, la enfermedad tiene un tratamiento altamente eficaz. "El tratamiento es muy simple porque vamos a usar la vieja y querida penicilina", indicó Borra. Dependiendo de la etapa de la infección, puede requerirse una dosis o tres aplicaciones semanales, además de controles posteriores para verificar la respuesta.

Finalmente, la infectóloga insistió en fortalecer la educación sexual integral y aclaró que los anticonceptivos hormonales previenen embarazos, pero no las ITS. “El único método que previene el embarazo y las infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Por eso hay que conocerlo, usarlo y enseñar a usarlo”, concluyó.