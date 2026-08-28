Tráfico ilegal de aves en Entre Ríos: decomisaron 227 cardenales y jilgueros

Gendarmería Nacional frustró durante la madrugada de este viernes un caso de tráfico ilegal de aves en Entre Ríos, luego de detectar 227 ejemplares silvestres que eran trasladados en un vehículo particular por la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Ceibas.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceibas, dependiente del Escuadrón 56 Gualeguaychú. El hallazgo se produjo durante un control vehicular realizado sobre un rodado que circulaba en sentido norte-sur.

Al inspeccionar el automóvil, los gendarmes encontraron 201 ejemplares de cardenal copete rojo y otros 26 jilgueros. En total, eran 227 aves silvestres transportadas sin la correspondiente autorización.

Especies protegidas por la legislación

Tanto el cardenal copete rojo como el jilguero se encuentran protegidos por la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre N° 22.421 y por la Ley Provincial de Caza N° 4.841 de Entre Ríos.

La normativa establece restricciones para la caza, captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre sin las autorizaciones correspondientes. Ante la detección del tráfico ilegal de aves, los efectivos dieron intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos.

Desde el organismo provincial se dispuso el decomiso de todos los ejemplares encontrados durante el control realizado en Ceibas, según informó el medio R2820.

Las aves fueron liberadas

Debido a que los cardenales y jilgueros son especies autóctonas de la región, las autoridades resolvieron liberar los 227 ejemplares en el mismo lugar donde se desarrolló el procedimiento.

Una vez concluidas las actuaciones, el conductor del vehículo continuó con su recorrido. No se informó que haya quedado detenido ni que se hayan dispuesto otras medidas restrictivas en su contra.

El procedimiento finalizó con el decomiso y liberación de las aves, mientras las actuaciones quedaron registradas con intervención de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos.