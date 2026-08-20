Rescataron dos guacamayos de 20 años que vivían en la torre de una vivienda en localidad entrerriana

Dos ejemplares de guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna) fueron rescatados luego de que se alertara sobre su presencia en la torre de un tanque de agua de una vivienda de la ciudad de San Justo, departamento Uruguay.

Tras recibir el aviso, personal de la Brigada de Abigeato se presentó en el lugar y constató que las aves no contaban con documentación que acreditara su procedencia. Además, verificaron que el espacio donde permanecían no reunía las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

Ante esta situación, la propietaria decidió entregar voluntariamente los dos ejemplares. Para concretar el procedimiento se solicitó la intervención de Parque Pericos, un refugio de fauna silvestre al que fueron trasladados para iniciar un proceso de recuperación.

Los guacamayos permanecerán en cuarentena

Según se informó, los dos ejemplares tendrían más de 20 años y permanecieron durante un período prolongado en un espacio reducido. Como consecuencia, presentan una importante atrofia muscular que actualmente les impide volar.

Los guacamayos ya se encuentran en cuarentena en el refugio, donde serán sometidos a controles y evaluaciones por parte de un equipo de veterinarios.

Desde Parque Pericos explicaron que comienza ahora un proceso de recuperación que podría extenderse durante un largo período. Entre las primeras etapas se encuentra establecer una dieta equilibrada, adaptada a las necesidades de cada ejemplar, y trabajar en su recuperación física.

Una vez que las condiciones sanitarias y físicas lo permitan, el objetivo será trasladarlos a un espacio más amplio, donde puedan recuperar progresivamente sus movimientos, desarrollar comportamientos naturales y convivir con otros ejemplares de su especie.

Una especie que ya no vive en libertad en Argentina

El guacamayo ararauna, conocido también como guacamayo azul y amarillo o canindé, es señalado por Parque Pericos como una especie que ya no se encuentra en estado silvestre en Argentina.

Históricamente, su distribución alcanzaba el norte del país. En la actualidad existen ejemplares bajo cuidado humano en distintas reservas y bioparques.

El caso de los dos guacamayos rescatados también pone nuevamente en foco la importancia de garantizar condiciones adecuadas para la tenencia y el bienestar de animales silvestres, especialmente cuando se trata de especies que requieren espacios amplios, alimentación específica y cuidados veterinarios.

Por su longevidad y su capacidad reproductiva en condiciones controladas, desde el ámbito de la conservación no se descarta que en el futuro puedan desarrollarse programas de reproducción y, eventualmente, proyectos de reinserción de ejemplares nacidos bajo cuidado humano en ambientes naturales adecuados.