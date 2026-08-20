Aeroparque estará cerrado por obras durante tres días y Ezeiza absorberá un 80% más de vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado entre el 25 y el 27 de agosto de 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo en su pista principal. Durante ese período, toda la operación aérea será trasladada temporalmente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El cierre estará vigente desde las 9 del martes 25 de agosto hasta las 16 del jueves 27, según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina, concesionario de ambas terminales. La medida fue coordinada con anticipación con las aerolíneas y organismos públicos para permitir la reprogramación de itinerarios, la adecuación de slots y la reorganización del personal.

Ezeiza recibirá casi 940 movimientos

Durante el cierre, Ezeiza deberá absorber los vuelos de cabotaje y regionales que habitualmente operan desde Aeroparque. En condiciones normales, la terminal

registra alrededor de 530 movimientos diarios entre despegues y aterrizajes.

En esos tres días, se prevén aproximadamente 940 movimientos, lo que representa un incremento cercano al 80% respecto de su operación habitual.

Aeroparque, por su parte, tendrá unos 180 movimientos durante las horas previas al cierre del 25 de agosto, entre la medianoche y las 9, y retomará progresivamente sus operaciones el 27 a partir de las 16.

La fecha fue elegida considerando una menor cantidad de operaciones respecto de otros días y las condiciones meteorológicas previstas para fines de agosto, con el objetivo de reducir el riesgo de cancelaciones adicionales.

Un plan de obras superior a US$85 millones

El mantenimiento de la pista forma parte de un programa integral de infraestructura superior a US$85 millones, destinado a modernizar Aeroparque y acompañar el crecimiento registrado en los últimos años.

La primera etapa incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, que permitió incrementar la capacidad operativa para aeronaves. También se ampliaron el Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y el hall de check-in, con el objetivo de agilizar los procesos de embarque.

Además, se realizaron mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales.

La segunda etapa contempla la ampliación de las áreas de preembarque nacional y la incorporación de tecnología para reducir los tiempos de espera. De acuerdo con el proyecto, los nuevos sistemas permitirán disminuir hasta 26% el tiempo de check-in y hasta 33% el correspondiente al PIR.

Nuevos servicios y propuestas gastronómicas

El proyecto también prevé la construcción de una nueva sala VIP, una mayor superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas. Entre las incorporaciones se encuentra Bis Café, propuesta gastronómica vinculada al chef Gonzalo Aramburu, y un nuevo local de Outback Steakhouse en el sector de preembarque nacional.

A esto se suma la ampliación del espacio “Amo Viajar”, que contará con nuevas áreas reservadas y equipamiento de asistencia especializada para pasajeros con necesidades específicas.

El servicio estará destinado, entre otros grupos, a adultos mayores, mujeres en período de lactancia y pasajeros con requerimientos médicos particulares. El objetivo es ofrecer una atención más inclusiva y personalizada.

Aeroparque busca sostener el crecimiento del tráfico aéreo

Las obras fueron diseñadas en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y apuntan a adaptar la infraestructura a los distintos perfiles de pasajeros.

En los últimos años, Aeroparque se consolidó como uno de los principales nodos de cabotaje del país, con un fuerte crecimiento en el número de pasajeros y una elevada densidad de operaciones.

El cierre temporal permitirá ejecutar las tareas de mantenimiento de la pista mientras Ezeiza concentra parte de la actividad. La planificación anticipada busca minimizar el impacto sobre los pasajeros y sostener la seguridad y calidad del servicio durante el proceso de modernización.