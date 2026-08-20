El Paso Cristo Redentor habilitará el turismo interno tras el cruce de 1.300 camiones

El Paso Cristo Redentor continuó este jueves habilitado exclusivamente para el transporte internacional de cargas en sentido Chile-Argentina y permitió el cruce de 1.300 camiones, mientras permaneció restringida la circulación destinada al turismo interno. La medida formó parte del operativo implementado tras más de un mes de cierre por las condiciones meteorológicas en la alta montaña.

Los vehículos de carga comenzaron a movilizarse desde las 4 de la madrugada desde Guardia Vieja, en territorio chileno. La circulación se organizó mediante distintas “cápsulas” que fueron acompañadas por personal policial hasta su ingreso a la Argentina, con el propósito de ordenar el importante flujo acumulado durante las semanas de interrupción.

El corredor internacional funcionó este jueves entre las 9 y las 21, hora argentina, equivalente a la franja comprendida entre las 8 y las 20 en Chile. Durante todo ese período continuó expresamente restringido el ingreso de vehículos vinculados con el turismo interno hacia los sectores de alta montaña.

El movimiento de cargas tras 34 días de cierre

El cruce internacional había retomado parcialmente su actividad el martes, después de permanecer 34 días consecutivos cerrado como consecuencia del intenso temporal de nieve que afectó la cordillera y generó importantes dificultades para mantener transitables y seguras las rutas.

La reapertura se realizó inicialmente con prioridad para el transporte de cargas que había quedado acumulado a ambos lados de la frontera. De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre el martes 18 y el miércoles 19 de agosto 2.870 camiones cruzaron desde Argentina hacia Chile.

A esa cifra se sumaron los 1.300 vehículos que durante este jueves realizaron el recorrido inverso, desde territorio chileno hacia Argentina. De esta manera, el movimiento de cargas concentró los primeros días de la reapertura, mientras se mantuvieron las restricciones para otros tipos de circulación.

Rehabilitarán el turismo interno este viernes

Las autoridades confirmaron que este viernes 21 de agosto se rehabilitará el tránsito destinado al turismo interno en Alta Montaña, una medida que se mantendrá durante todo el fin de semana y permitirá nuevamente el acceso de mendocinos y visitantes a distintos puntos de la cordillera.

La circulación turística estará permitida hasta Las Cuevas, lo que posibilitará el ingreso de quienes busquen visitar los sectores cubiertos de nieve. La reapertura se producirá después de varias semanas en las que las condiciones meteorológicas obligaron a restringir el tránsito por razones de seguridad.

En paralelo, el tránsito se mantuvo habilitado en ambos sentidos entre Mendoza y Uspallata. Las autoridades reiteraron que será obligatorio portar cadenas para circular por el corredor internacional, debido a que las condiciones propias de la temporada invernal pueden generar hielo o acumulaciones de nieve sobre la calzada.

Operativo especial y restricciones para estacionar

Ante la reapertura turística y la posibilidad de una importante concurrencia durante el fin de semana, los organismos que intervienen en el corredor internacional coordinaron un operativo especial de seguridad vial para este viernes.

El dispositivo incluirá postas y cápsulas de control distribuidas en diferentes sectores, desde la boca del túnel internacional hasta las rutas nacionales 7 y 40, en Luján de Cuyo. El objetivo será ordenar el desplazamiento de los vehículos y reducir los riesgos derivados de la concentración de tránsito en la zona cordillerana.

Además, las autoridades advirtieron que estará prohibido estacionar sobre las banquinas o a los costados de la ruta. Los automovilistas que concurran a disfrutar de la nieve deberán utilizar exclusivamente las playas de estacionamiento habilitadas en los centros de esquí. La disposición buscará mantener despejado el corredor y garantizar el paso de vehículos particulares, transporte de cargas y unidades de emergencia.