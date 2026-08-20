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Futbolista paranaense es nuevo refuerzo de equipo de Bolivia: "Es el Boca Juniors de ese país"

El delantero entrerriano de 28 años fue presentado por uno de los clubes más tradicionales del fútbol boliviano, Oriente Petrolero y ya quedó convocado para su primer partido.

20 de Agosto de 2026
El paranaense viene de jugar en Guatemala
El paranaense viene de jugar en Guatemala Foto: Instagram @matiasroskopf9

REDACCIÓN ELONCE

El delantero entrerriano de 28 años fue presentado por uno de los clubes más tradicionales del fútbol boliviano, Oriente Petrolero y ya quedó convocado para su primer partido.

El futbolista paranaense Matías Roskopf fue anunciado como nuevo fichaje de Oriente Petrolero, uno de los equipos históricos de Bolivia, y comenzará una nueva etapa en su carrera profesional en la Primera División de ese país.

 

Instalado en Santa Cruz de la Sierra, el delantero de 28 años expresó su entusiasmo por este desafío y destacó la importancia del club en el continente. “Estoy muy contento, muy feliz de llegar a un equipo grande de Sudamérica para seguir con mi carrera”, afirmó.

Instagram @matiasroskopf9
Instagram @matiasroskopf9

 

El entrerriano llega procedente de Malacateco de Guatemala, donde marcó seis goles en 17 partidos. Su trayectoria también incluye pasos por Colón, Boca Juniors, clubes de Uruguay, Brasil y Chipre, además de integrar los seleccionados juveniles argentinos.

 

Al referirse a su nuevo equipo, el entrerriano no dudó en remarcar su dimensión dentro del fútbol boliviano: “Oriente Petrolero es el Boca Juniors de Bolivia, por la cantidad de gente que tiene, por la historia y por todo lo que conlleva jugar acá”.

Su llegada a suelo boliviano

 

Roskopf confirmó además que ya fue citado para el próximo encuentro y espera tener sus primeros minutos con la camiseta albiverde. “Vine para la segunda parte del torneo y mañana voy a estar citado. Esperemos poder sumar algunos minutos”, señaló.

 

Sobre los objetivos de esta nueva etapa, el delantero aseguró que buscará ayudar al club a clasificar a competencias internacionales. “Es un objetivo del club y también mío. Espero seguir por la misma línea que traía en Guatemala”, concluyó.

El paranaense Matías Roskopf es el nuevo fichaje de Oriente Petrolero de Bolivia

Temas:

Matías Roskopf Fútbol Oriente Petrolero
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