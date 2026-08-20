Eduardo Coudet, tras el empate de River: “Jugó como pudo y es un gran punto”

River empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el encuentro, Eduardo Coudet valoró el resultado conseguido y explicó las dificultades que debió afrontar el equipo.

El entrenador sostuvo que los 2.600 metros de altura del estadio El Campín condicionaron el rendimiento de sus dirigidos. También recordó que llegó al partido con varias ausencias y debió modificar el funcionamiento habitual.

“Entiendo que cada uno juega donde vive, pero los 2.600 metros los sentimos todos”, afirmó Coudet. Luego agregó que acomodaron al equipo “de la manera en la que creíamos que mejor llegábamos”, con jugadores que ocuparon posiciones poco habituales.

“River jugó como pudo”

Al ser consultado sobre si el Millonario había jugado como quería o como podía, el director técnico respondió sin rodeos. “Como pudo, esa es la realidad”, expresó durante la conferencia de prensa posterior al partido.

“Si hubiera tenido a todos a disposición, la distribución hubiese sido otra, aunque hay 2.600 metros y eso cuesta”, explicó. Eduardo Coudet incluso apeló al humor al señalar: “Nos cuesta a nosotros que no corremos”.

El entrenador consideró que la igualdad dejó bien posicionado al conjunto argentino para la definición. “Es un buen punto. Vamos al Monumental con nuestra gente, seguramente más completos, y ojalá podamos hacer un gran partido y regalarles el pase a la próxima fase”, manifestó.

“Todos hubiésemos firmado el empate”

Coudet reconoció que le habría gustado repetir el nivel mostrado en el triunfo frente a Argentinos Juniors, pero insistió en que las circunstancias fueron diferentes. “Me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este”, argumentó.

“Creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por el todo”, aseguró. De todos modos, aclaró que River siempre intenta imponerse: “Nosotros queremos ganar cada partido, pero entre las dificultades y la altura me parece que volvemos a casa bien”.

"CREO QUE TODOS HUBIÉSEMOS FIRMADO EL EMPATE." Coudet se expresó sobre cómo llegó River a jugar la ida de los octavos de la CONMEBOL #Sudamericana vs. Independiente Santa Fe. ¿Coincidís con el DT del Millonario? pic.twitter.com/1CBbuwFAqW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

El empate sin goles dejó la eliminatoria abierta y trasladó la definición al estadio Monumental. El ganador del encuentro de vuelta avanzará directamente a los cuartos de final de la competencia continental.

Las figuras que recuperaría para la revancha

Con la mirada puesta en el próximo compromiso, Eduardo Coudet anticipó que podrá recuperar a varios futbolistas. “Para la vuelta estarán bien Acuña, Montiel y Driussi”, afirmó.

“Seguramente vamos a llegar mucho más completos y mucho más parecidos al River que se vio el domingo pasado”, sostuvo el entrenador. La presencia de esos jugadores le permitiría recuperar la estructura que no pudo utilizar en Colombia.

Coudet confió en que el apoyo del público y el regreso de las piezas ausentes ayudarán a mejorar el rendimiento. “Jugando en casa, con nuestra gente, todos juntos, todos enchufados y con mucho más fútbol”, cerró.