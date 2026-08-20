Insólito robo: entró al patio de una casa y se llevó dos arcos de fútbol en un camioneta

Un hombre ingresó al patio de una vivienda y se llevó dos arcos de fútbol pertenecientes a un niño. Una cámara registró toda la secuencia.
Un insólito robo de dos arcos de fútbol ocurrió en una vivienda de Toay, provincia de La Pampa. Un hombre llegó en una camioneta, atravesó una tranquera que se encontraba abierta y retiró las estructuras que utilizaba el hijo de los propietarios. Toda la maniobra quedó registrada por una cámara de seguridad.
El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Gallareta, en el barrio Lowo Che. Según quedó asentado en la denuncia, el sospechoso arribó al lugar en una camioneta que tenía la cabina de color azul y una caja de madera.
Las imágenes mostraron que el conductor estacionó frente a la propiedad, descendió del vehículo y atravesó la tranquera. En ese momento no había personas en la vivienda y el ingreso al patio se encontraba abierto.
Entró dos veces para retirar los arcos
Una vez dentro de la propiedad, el hombre tomó uno de los arcos de fútbol que estaban en el patio y comenzó a arrastrarlo hacia la camioneta. Luego levantó la estructura y la colocó en la caja del vehículo.
Sin embargo, no se retiró del lugar. El sospechoso volvió a ingresar al terreno para buscar el segundo arco y realizó prácticamente la misma maniobra.
La grabación muestra que actuó sin apuro durante toda la secuencia. Incluso, antes de llevarse la segunda estructura, encontró una gorra que estaba enganchada en el travesaño.
Un llamativo detalle quedó registrado
Antes de retirar el segundo arco, el hombre quitó la gorra del travesaño y la dejó apoyada sobre un automóvil estacionado dentro de la propiedad.
Posteriormente arrastró la estructura hasta la camioneta, la cargó en la caja junto al primer arco y finalmente abandonó el lugar.
Toda la secuencia, desde la llegada del vehículo hasta la partida con los elementos sustraídos, quedó registrada por el sistema de videovigilancia de la vivienda.
Los propietarios descubrieron el robo
Los propietarios de la casa no se encontraban allí cuando ocurrió el episodio. Al regresar y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrieron que un desconocido había ingresado al patio.
También comprobaron que habían desaparecido los dos arcos de fútbol que pertenecían a su hijo y pudieron reconstruir mediante las imágenes cómo había ocurrido el robo.
Con la filmación como prueba, los damnificados realizaron la correspondiente denuncia en la Comisaría Departamental de Toay. El registro aportado permitió documentar las características de la camioneta utilizada y la maniobra realizada para retirar los dos arcos.