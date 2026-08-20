Imputaron a Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio y pidieron 180 días de prisión

La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio de su pareja, Nadia Beller, quien recibió tres disparos durante un ataque ocurrido el lunes por la noche. El Ministerio Público solicitó que el consultor político argentino permanezca detenido preventivamente durante 180 días en una cárcel.

La presentación fue realizada por la fiscal Yolanda Aguilera, a cargo de la investigación. Este jueves se realizará una audiencia clave en la que la Justicia deberá resolver si Cerimedo continúa detenido o recupera la libertad bajo algún tipo de restricción.

Según fuentes judiciales citadas por Clarín, la audiencia está prevista para las 14:30 de Bolivia —15:30 de Argentina— en el Juzgado de Instrucción Penal 20 de Santa Cruz. Allí, el magistrado escuchará los argumentos de la Fiscalía y de la defensa antes de resolver la situación procesal del acusado.

Cerimedo, acusado de ser el autor intelectual

Cerimedo está investigado como presunto autor intelectual del ataque contra Nadia Beller, quien fue baleada por dos personas en la puerta de un hotel. Tras sobrevivir al episodio, la mujer señaló públicamente al argentino como supuesto instigador.

El consultor político había trabajado como asesor del presidente argentino Javier Milei y actualmente se desempeñaba como asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz, vínculo que fue reconocido oficialmente por el gobierno de Bolivia.

La defensa de Cerimedo modificó este miércoles su estrategia. Después de sostener inicialmente su inocencia, una de sus abogadas, Margarita Arce, planteó públicamente la hipótesis de que Beller habría organizado un “autoatentado” con motivaciones políticas.

La hipótesis planteada por la defensa

“Fernando (Cerimedo) es cercano al presidente Paz, ella es una mujer articuladora de Evo Morales y quiere desarticular al actual gobierno”, sostuvo Arce en declaraciones a radio Rivadavia. Beller había sido candidata del Movimiento al Socialismo (MAS), aunque posteriormente se alejó de ese espacio.

La víctima, en tanto, permanecía internada y bajo custodia policial, que fue reforzada durante las últimas horas. Desde el hospital denunció un episodio que consideró sospechoso mientras permanecía en recuperación.

“Anoche un tipo de civil dijo que era policía y tenía orden de entrar a la habitación. Mi hermana lo cuestionó, que no se podía presentar así. Él dijo que se iba a cambiar y volvía; pero nunca volvió”, relató Beller.

El celular de Cerimedo, una prueba bajo análisis

Uno de los puntos centrales de la investigación será el análisis del teléfono celular y una computadora portátil secuestrados a Cerimedo cuando fue detenido el lunes en el aeropuerto de Santa Cruz.

La fiscal Aguilera ordenó realizar peritajes sobre ambos dispositivos. De acuerdo con la información publicada por Clarín, Cerimedo entregó voluntariamente a los investigadores la clave de acceso de su teléfono cuando fue arrestado.

El consultor se negó a declarar este martes ante la Fiscalía por recomendación de sus abogados, quienes señalaron que esperarán conocer las pruebas incorporadas al expediente antes de que preste testimonio.

Buscan a los autores materiales del ataque

Mientras se define la situación de Cerimedo, la Justicia boliviana continuó con la búsqueda de dos personas señaladas como los autores materiales del ataque contra Beller.

Según la reconstrucción preliminar, los agresores estaban vestidos como repartidores de una aplicación y llegaron hasta el lugar en una motocicleta. Después de efectuar los disparos, escaparon en otro rodado y se llevaron el teléfono celular de la víctima.

Beller recibió tres impactos de bala cuando se encontraba en la puerta de un hotel. Fue trasladada a un centro asistencial y sobrevivió debido a que, según la información conocida hasta el momento, ninguno de los proyectiles afectó órganos vitales.

Allanamientos y una segunda investigación

La detención de Cerimedo derivó además en allanamientos realizados en al menos dos propiedades vinculadas al consultor, entre ellas su departamento ubicado en La Paz.

El fiscal Carlos Torres informó que durante el procedimiento se secuestraron importantes cantidades de dinero y se hallaron compartimentos ocultos en muebles con objetos de valor. También fueron encontrados un teléfono satelital, una camiseta de la Policía boliviana, valijas, una motocicleta con las llaves colocadas y un automóvil que sería oficial.

Los investigadores también encontraron tarjetas personales en las que Cerimedo figuraba como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, Rodrigo Paz. A partir de los elementos encontrados durante los allanamientos, la Fiscalía anunció la apertura de una segunda causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La reacción del presidente de Bolivia

El caso tuvo repercusiones en el gobierno boliviano, que reconoció públicamente que Cerimedo se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz.

“He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”, expresó el presidente boliviano a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, la investigación principal continuará enfocada en determinar quiénes ejecutaron el ataque contra Beller y si existieron otras personas involucradas en su planificación. La audiencia de este jueves será determinante para establecer si Cerimedo permanece detenido durante los próximos meses mientras avanza la causa.