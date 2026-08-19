River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Millonario sufrió los embates de su rival, pero se trajo la valla invicta y sabe que una victoria por cualquier margen le dará la clasificación en el Monumental.
River Plate e Independiente Santa Fe empataron sin goles por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Campín, a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar de la ciudad colombiana de Bogotá. La revancha será el próximo miércoles desde las 21:30 (hora argentina) en el Monumental y el ganador de la serie chocará con Vasco da Gama de Brasil u Olimpia de Paraguay.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
Todo quedó en tablas entre River Plate e Independiente Santa Fe.
93 minutos: intervención clave de Asprilla en el segundo tiempo
El arquero rechazó a tiempo un centro envenenado a media altura de Valentín Lucero.
87 minutos: Fagúndez falló el gol de Independiente Santa Fe
Uno de los futbolistas que ingresó desde el banco cabeceó una pelota a la salida de un tiro libre y el balón se perdió a centímetros del travesaño.
77 minutos: Valentín Lucero ingresó en River Plate
El joven de 20 años suma su segundo partido en la Primera División y el primero en la Copa Libertadores. Salió Tobías Andrada.
74 minutos: nuevo cambio en el equipo colombiano
Nahuel Bustos dejó la cancha para que entre Franco Fagúndez.
72 minutos: Rodallega mandó la pelota a las nubes
El experimentado atacante recibió un pase rasante en el área y resolvió de primera con un intento muy desviado.
65 minutos: doble cambio en Independiente Santa Fe
Jhojan Torres entró por Alexis Zapata y Maximiliano Lovera tomó el lugar de Kilian Toscano.
61 minutos: primeros cambios en River Plate
Thiago Almada y Joaquín Freitas reemplazaron a Tomás Galván y Rafael Santos Borré.
57 minutos: los centros a las áreas, moneda corriente
River Plate e Independiente Santa Fe intentan generar peligro a través de envíos aéreos sin éxito.
47 MINUTOS: ¡NAHUEL BUSTOS PERDONÓ A RIVER PLATE!
El ex Talleres aprovechó una pérdida en salida del Millonario para quedar mano a mano ante Beltrán y quiso definir por encima del arquero, pero su intento terminó en el techo del arco.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 MINUTOS: ¡EL PALO SALVÓ A RIVER PLATE!
Independiente Santa Fe aprovechó una pérdida de Fausto Vera en mitad de cancha para tener una transición rápida resuelta por Nahuel Bustos con un derechazo que rebotó en el caño derecho de Beltrán y se perdió por el fondo.
32 minutos: trámite muy parejo en Bogotá
Ambos equipos se reparten la pelota sin profundidad en las áreas.
14 minutos: nueva aparición de Beltrán
El hombre del Millonario controló un tiro a distancia de Nahuel Bustos sin dar rebote.
13 MINUTOS: ¡BELTRÁN Y EL TRAVESAÑO EVITARON EL GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!
El arquero de River Plate manoteó un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, la pelota pegó en el parante superior y la jugada se diluyó por un fuera de juego posterior.
5 minutos: Hugo Rodallega respondió para los colombianos
El delantero de 41 años ejecutó un remate de media vuelta desde afuera del área que terminó en las manos de Santiago Beltrán.
3 minutos: Lautaro Rivero, primer amonestado
El zaguero central cometió una infracción a destiempo sobre Jáder Obrian y se llevó la cartulina.
1 MINUTO: ¡RIVERO TUVO LA PRIMERA OCASIÓN DE RIVER PLATE!
El defensor se elevó sin marca en el área a la salida de un tiro libre y realizó un cabezazo despejado por el arquero Weibmar Asprilla al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.