Bombazo en el mercado: Barcelona tendría en la mira a Lautaro Martínez

Barcelona tendría en la mira a Lautaro Martínez para reforzar su ataque tras complicarse la posibilidad de incorporar a Julián Álvarez. El delantero argentino es capitán y referente del Inter y tiene contrato hasta 2029.
Barcelona tendría en la mira a Lautaro Martínez como una de sus principales alternativas para reforzar el ataque en el tramo final del mercado de pases europeo. El delantero de la Selección Argentina habría ganado terreno en los planes del conjunto catalán luego de que se frustraran las negociaciones por Julián Álvarez.
Según informó el periodista español Gerard Romero, del medio Jijantes, el nombre del “Toro” apareció con fuerza en la agenda de la dirigencia blaugrana. De esta manera, el club tendría por delante menos de dos semanas para intentar avanzar en una negociación con Inter de Italia antes del cierre del libro de pases, previsto para el 1° de septiembre.
La eventual operación no resultaría sencilla debido al lugar que ocupa Lautaro Martínez dentro del conjunto italiano. El delantero argentino no solamente es una de las principales figuras del equipo, sino también su capitán y uno de los máximos referentes deportivos.
El contrato que podría complicar al Barcelona
Otro aspecto determinante para cualquier negociación es la situación contractual del atacante. Lautaro Martínez tiene vínculo vigente con Inter hasta el 30 de junio de 2029 y su contrato no contempla una cláusula de rescisión que permita al Barcelona ejecutar directamente su salida.
Por ese motivo, si el conjunto catalán decide avanzar formalmente por el delantero deberá sentarse a negociar con la dirigencia del Inter y alcanzar un acuerdo por el valor de su pase. La posición del club italiano será clave para determinar si existe alguna posibilidad concreta de transferencia.
El elevado valor de mercado del argentino representa otro de los puntos centrales de una eventual operación. De acuerdo con la cotización publicada por el sitio especializado Transfermarkt, Lautaro Martínez está valuado en alrededor de 85 millones de dólares.
Lautaro apareció como alternativa a Julián Álvarez
La búsqueda del Barcelona se aceleró luego de que se complicara la posibilidad de incorporar a Julián Álvarez. Ante ese escenario, la dirigencia comenzó a evaluar otras alternativas para sumar un delantero centro y el capitán del Inter habría quedado entre los principales candidatos.
De concretarse un avance, Barcelona tendría que resolver tanto el acuerdo económico con Inter como las condiciones contractuales con el futbolista. Hasta el momento, la información difundida en España ubica al argentino en el radar del club, aunque no trascendió la existencia de una oferta formal.
Los próximos días serán decisivos para determinar si el interés se transforma en una negociación concreta. El mercado europeo cerrará el 1° de septiembre, por lo que el conjunto catalán tendrá un margen reducido para intentar una operación de gran magnitud.
Una posible transferencia que sacudiría el mercado
Lautaro Martínez se consolidó durante los últimos años como una de las figuras del fútbol italiano y como pieza habitual de la Selección Argentina. Su condición de capitán del Inter incrementa la dificultad de una negociación en la recta final del mercado, publicó Crónica.
La aparición del Barcelona como posible interesado instala así uno de los movimientos que podrían marcar las últimas jornadas de transferencias en Europa. Por ahora, el delantero continúa vinculado al equipo italiano y cualquier salida dependerá necesariamente de un acuerdo entre los clubes.
Con Julián Álvarez fuera de la principal línea de negociación, el “Toro” pasó a ocupar un lugar destacado entre las opciones que maneja el Barcelona. Ahora, todas las miradas estarán puestas en si el interés inicial deriva en una oferta capaz de convencer al Inter antes del cierre del mercado.