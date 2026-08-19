River iguala en Colombia frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Tras suspenderse el primer partido por el terremoto en Colombia, hoy River tratará de sacar ventaja en la ida frente a Independiente Santa Fe. Seguí las incidencias del partido.
River quiere ponerse en ventaja en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Independiente Santa Fe, en la ciudad de Bogotá (Colombia).
Seguí las incidencias del partido:
14 minutos: nueva aparición de Beltrán
El hombre del Millonario controló un tiro a distancia de Nahuel Bustos sin dar rebote.
13 MINUTOS: ¡BELTRÁN Y EL TRAVESAÑO EVITARON EL GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!
El arquero de River Plate manoteó un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, la pelota pegó en el parante superior y la jugada se diluyó por un fuera de juego posterior.
5 minutos: Hugo Rodallega respondió para los colombianos
El delantero de 41 años ejecutó un remate de media vuelta desde afuera del área que terminó en las manos de Santiago Beltrán.
3 minutos: Lautaro Rivero, primer amonestado
El zaguero central cometió una infracción a destiempo sobre Jáder Obrian y se llevó la cartulina.
1 MINUTO: ¡RIVERO TUVO LA PRIMERA OCASIÓN DE RIVER PLATE!
El defensor se elevó sin marca en el área a la salida de un tiro libre y realizó un cabezazo despejado por el arquero Weibmar Asprilla al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.
Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.