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River iguala en Colombia frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Tras suspenderse el primer partido por el terremoto en Colombia, hoy River tratará de sacar ventaja en la ida frente a Independiente Santa Fe. Seguí las incidencias del partido.

19 de Agosto de 2026
River juega en Colombia.
River juega en Colombia. Foto: La Nación.

Tras suspenderse el primer partido por el terremoto en Colombia, hoy River tratará de sacar ventaja en la ida frente a Independiente Santa Fe. Seguí las incidencias del partido.

River quiere ponerse en ventaja en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Independiente Santa Fe, en la ciudad de Bogotá (Colombia).

 

Seguí las incidencias del partido:

 

14 minutos: nueva aparición de Beltrán

El hombre del Millonario controló un tiro a distancia de Nahuel Bustos sin dar rebote.

 

13 MINUTOS: ¡BELTRÁN Y EL TRAVESAÑO EVITARON EL GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!

El arquero de River Plate manoteó un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, la pelota pegó en el parante superior y la jugada se diluyó por un fuera de juego posterior.

 

5 minutos: Hugo Rodallega respondió para los colombianos

El delantero de 41 años ejecutó un remate de media vuelta desde afuera del área que terminó en las manos de Santiago Beltrán.

 

 

 

3 minutos: Lautaro Rivero, primer amonestado

El zaguero central cometió una infracción a destiempo sobre Jáder Obrian y se llevó la cartulina.

 

1 MINUTO: ¡RIVERO TUVO LA PRIMERA OCASIÓN DE RIVER PLATE!

El defensor se elevó sin marca en el área a la salida de un tiro libre y realizó un cabezazo despejado por el arquero Weibmar Asprilla al córner.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

River Plate: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

 

Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Temas:

River Independiente Santa Fe Copa Sudamericana
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