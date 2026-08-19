Turismo Carretera en Paraná: horarios, TV, cronograma e inscriptos para la fecha decisiva

El Turismo Carretera en Paraná tendrá este fin de semana una cita determinante para la temporada 2026. El sábado 22 y domingo 23 de agosto, el Autódromo Ciudad de Paraná recibirá la 10ª fecha del TC y TC Pista, que marcará para ambas categorías el cierre de la Etapa Regular y determinará quiénes llegarán mejor posicionados a la instancia decisiva del campeonato.

La categoría principal contará con 52 inscriptos, la cantidad más baja registrada en lo que va del año. La competencia llegará después del Desafío de las Estrellas disputado en San Juan, donde Tobías Martínez se quedó con la victoria, mientras que Jonatan Castellano desembarcará en suelo entrerriano como líder del campeonato.

La actividad oficial comenzará el sábado por la mañana con los entrenamientos y continuará por la tarde con las clasificaciones. El domingo será el turno de las series y las dos Finales. La televisación estará a cargo de Canal 9, mientras que Motorplay ofrecerá la alternativa oficial vía streaming.

Horarios del sábado: entrenamientos y clasificación

El TC Pista será el encargado de abrir la actividad el sábado. El primer entrenamiento del Grupo B comenzará a las 8.55, seguido por el Grupo A desde las 9.30. La segunda tanda se realizará desde las 11.55 para el Grupo B y a las 12.30 para el Grupo A.

El Turismo Carretera saldrá por primera vez a pista a las 11.05, con el Grupo B, mientras que el Grupo A entrenará desde las 11.30. La segunda sesión de la Máxima comenzará a las 13.16 para el Grupo B y a las 13.50 para el Grupo A.

La clasificación del TC Pista se iniciará a las 15.24 y tendrá tres tercios de ocho minutos. A continuación llegará la clasificación del TC: el cuarto grupo saldrá a las 16.03, el primero a las 16.16, el segundo a las 16.29 y el tercero desde las 16.42.

Series y Finales del domingo en Paraná

El domingo 23 comenzará la actividad competitiva con las series del TC Pista. La primera se largará a las 9.10 y la segunda, a las 9.35. Ambas estarán pautadas a cinco vueltas.

Luego llegará el turno del Turismo Carretera. La primera serie comenzará a las 10.10, la segunda a las 10.35 y la tercera a las 11. Todas tendrán una extensión de cinco giros y ordenarán la grilla para la carrera principal.

La Final del TC Pista se pondrá en marcha a las 12.50, con una duración máxima de 20 vueltas o 40 minutos. El plato fuerte del fin de semana llegará a las 14, cuando se largue la Final del Turismo Carretera, prevista a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

Cómo ver en vivo el Turismo Carretera

Las transmisiones del TC cambiaron de señal durante esta temporada y Canal 9 quedó a cargo de llevar las competencias a la televisión abierta en todo el país. ACTC Media TV mantiene la producción integral de las emisiones.

El sábado habrá dos ventanas televisivas: de 11 a 13 y de 15 a 17, incluyendo parte de los entrenamientos y las clasificaciones. La actividad también estará disponible en vivo mediante la plataforma Motorplay.

El domingo, la transmisión principal se extenderá desde las 10 hasta las 15, por Canal 9 y Motorplay. De esta manera, comprenderá las tres series del Turismo Carretera y las Finales del TC Pista y la Máxima.

La menor cantidad de inscriptos de 2026

La nómina para Paraná tendrá 52 pilotos, cifra que representa el registro más bajo de la temporada. Respecto de la última presentación en San Juan se produjeron dos bajas y un regreso, manteniéndose la tendencia descendente observada desde la segunda fecha, disputada en Viedma.

La principal novedad será el regreso de Kevin Candela, mientras que no estarán Sebastián Abella, con Ford Mustang, ni Marcos Castro, con Torino. Ambos habían largado desde la primera fila en el Desafío de las Estrellas de San Juan gracias al particular sistema de sorteo utilizado en aquella competencia.

También se producirán movimientos entre equipos y marcas. Nicolás Moscardini dejó el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, vehículo con el que había ganado la primera fecha en El Calafate, y manejará un Dodge Challenger del SAP Team. Joaquín Ochoa, en tanto, competirá con el Toyota Camry del Azar Motorsport.

Castellano llega como líder del campeonato

La definición de la Etapa Regular tendrá como gran protagonista a Jonatan Castellano. El piloto del Galarza Racing encabeza las posiciones después de finalizar 11º en San Juan y posee una ventaja importante antes de la última fecha de esta instancia.

Castellano supera por 37 puntos a Agustín Canapino, quien ocupa el segundo puesto con Chevrolet Camaro. Otto Fritzler, al volante de un Mercedes-Benz, se encuentra tercero a 40 unidades del líder. Con 47 puntos disponibles durante el fin de semana, el “Pinchito” aparece como el principal candidato a quedarse con la Etapa Regular.

Sin embargo, Castellano deberá afrontar una dificultad adicional: recibió un recargo de cinco posiciones para la clasificación de Paraná por una maniobra considerada peligrosa contra Santiago Mangoni durante la Final de San Juan, publicó SoloTC. Ese condicionante agregará expectativa a una fecha que será decisiva para las aspiraciones de los principales candidatos.

Los 52 pilotos que competirán en Paraná

La lista de inscriptos incluye a Agustín Canapino, Mauricio Lambiris, Germán Todino, Marcelo Agrelo, Juan Martín Trucco, Santiago Mangoni, Jeremías Olmedo, Mariano Werner, Christian Ledesma, Juan José Ebarlín, Josito Di Palma, Emiliano Spataro, Elio Craparo, Matías Canapino, Norberto Fontana, Juan Tomás Catalán Magni, Juan Pablo Gianini, Nicolás Bonelli, Julián Santero y Augusto Carinelli.

También competirán Facundo Chapur, Facundo Ardusso, Ricardo Risatti, Ignacio Faín, Nicolás Impiombato, Nicolás Trosset, Marcos Landa, Jonatan Castellano, Tobías Martínez, Nicolás Moscardini, Diego Azar, Lucas Valle, Rodrigo Lugón, Gastón Ferrante, Diego De Carlo, Kevin Candela, Matías Rossi, Hernán Palazzo y Andrés Jakos.

La nómina se completa con Martín Vázquez, Valentín Aguirre, Matías Jalaf, Jeremías Scialchi, Gaspar Chansard, Jorge Barrio, Marco Dianda, Joaquín Ochoa, Juan Bautista De Benedictis, Santiago Álvarez, Marcos Quijada, José Manuel Urcera y Otto Fritzler. Con todos ellos en pista, Paraná será escenario de una definición clave antes del inicio de la etapa decisiva del campeonato.