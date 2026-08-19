Colapsó un pozo de agua en Oro Verde y varios barrios tienen problemas en el servicio

La Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Oro Verde informó que atraviesa “una situación excepcional que afecta el servicio”, principalmente en los barrios Oasis 1, 2 y 3, además de otros sectores. Los inconvenientes incluyen disminución de la presión, interrupciones y demoras en la recuperación del suministro.

“En las últimas horas se produjo el colapso de uno de los pozos de captación”, comunicó la entidad. La recuperación de esa fuente requiere una intervención técnica de importancia y podría resultar necesaria la realización de una nueva perforación.

La Cooperativa aclaró que todavía no puede determinar cuánto tiempo demandarán los trabajos. “No podemos establecer aún un plazo de solución, pero informaremos cada avance concreto”, expresó en el comunicado dirigido a los vecinos.

Otro pozo está fuera de servicio desde marzo

Al inconveniente reciente se suma la situación del pozo ubicado en Plaza Malvinas, que permanece inactivo desde marzo de 2026. Según explicó la institución, la medida fue adoptada por “elevados niveles de hierro y manganeso”.

La salida de funcionamiento se resolvió a partir de recomendaciones realizadas por la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. La imposibilidad de utilizar esa captación redujo previamente la disponibilidad de agua dentro de la red local.

“Como consecuencia, el sistema funciona aproximadamente al 60% de su capacidad habitual”, indicó la Cooperativa. Esta reducción provoca problemas de abastecimiento en diferentes zonas de Oro Verde, especialmente en los sectores señalados.

Pidieron cuidar el agua durante la emergencia

La entidad aseguró que trabaja para sostener la provisión mientras busca una respuesta definitiva. “La Cooperativa está realizando todas las gestiones y acciones necesarias para sostener el servicio y avanzar hacia una solución definitiva”, señaló.

Mientras continúe esta situación, solicitó la colaboración de los usuarios para reducir el impacto sobre la red. “Pedimos comprensión, paciencia y un uso responsable del agua durante este período”, manifestó en el escrito.

La Cooperativa aseguró que mantendrá informada a la población sobre las acciones realizadas y los avances técnicos.