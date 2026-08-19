El Niño será de “muy alta intensidad” en Entre Ríos: cuándo se esperan los mayores efectos

El fenómeno de El Niño tendrá una intensidad importante en Entre Ríos y sus mayores efectos comenzarían a sentirse desde septiembre y octubre, con un pico previsto para noviembre y diciembre, según explicó a Elonce el director de Hidráulica de la provincia, Oscar Pintos. El escenario contempla precipitaciones superiores a los valores habituales y un aumento de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay.

“Ya a esta altura del año está confirmado por los organismos de control atmosférico internacionales y el Servicio Meteorológico Nacional, junto con otros organismos como el Instituto Nacional del Agua, que estamos ante la presencia de un fenómeno del Niño de una intensidad importante”, afirmó Pintos.

El funcionario indicó que los primeros efectos ya comenzaron a manifestarse en el Litoral y particularmente en Entre Ríos. Sin embargo, señaló que las consecuencias más significativas se producirían durante los próximos meses.

Cuándo se esperan los mayores efectos de El Niño

Pintos anticipó que El Niño “espera tener incidencias mayores a partir del mes de septiembre, octubre, con un pico que se espera para los meses de noviembre y diciembre”.

Según detalló, el fenómeno presentaría dos características centrales para Entre Ríos. Por un lado, “un incremento sustancial de los niveles de lluvia para esta época, en algunos casos muy superior a los valores promedios”.

A esto se sumaría el comportamiento de las principales cuencas hidrográficas. “Como consecuencia de las lluvias en las altas cuencas, tanto del río Uruguay como del río Paraná, se espera un incremento notable también de los niveles de los ríos Uruguay y Paraná, que puede afectar a las ciudades ribereñas”, explicó a Elonce.

Agosto ya superó los valores habituales de lluvia

El director de Hidráulica se refirió además a la cantidad de precipitaciones registradas durante agosto, un mes que históricamente se encuentra entre los períodos más secos del calendario en la provincia.

“Una particularidad es que el mes de agosto en nuestra región es el mes más seco del año. Hay un promedio de la serie de los últimos 20 años que habla de 50 milímetros en todo el mes”, detalló.

Oscar Pintos

Sin embargo, los registros de este año mostraron rápidamente una diferencia significativa. “Los primeros dos días de agosto ya llovieron el doble, llovió casi 90 en Paraná y 80 en el promedio en la provincia”, puntualizó.

Para Pintos, estos números ya anticiparon el escenario que podría profundizarse durante la primavera, época en la que naturalmente aumentan las precipitaciones en Entre Ríos. “Se va a ver multiplicado por este efecto del Niño en nuestra región del Litoral y del cono sur de América Latina”, sostuvo.

Qué ciudades entrerrianas podrían resultar más afectadas

Respecto de las localidades que requieren mayor atención frente a una eventual crecida, Pintos señaló que el río Uruguay presenta una respuesta más sensible ante las precipitaciones registradas en la cuenca superior.

“De los dos ríos importantes que atraviesan la provincia, el Paraná y el Uruguay, es sin duda el Uruguay el que es más sensible a este tipo de incrementos de los niveles por las lluvias en la cuenca superior”, explicó.

En ese sentido, mencionó entre las localidades expuestas a inundaciones a Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Pintos recordó que tanto Concordia como Concepción del Uruguay cuentan con sistemas de defensa contra inundaciones debido a los antecedentes de crecidas que afectaron a la población y al normal funcionamiento de las ciudades.

“En el caso de la ciudad de Concordia estuvo en alerta hace unos días, ahora ha disminuido. Lo mismo pasó en el caso de Gualeguaychú”, indicó.

Preparan posibles evacuaciones

El funcionario explicó que algunas ciudades ribereñas cuentan con protocolos desarrollados a partir de la experiencia acumulada durante anteriores inundaciones. En determinadas situaciones ya se produjeron evacuaciones preventivas o familias que decidieron abandonar temporalmente sus viviendas.

“Las mismas organizaciones municipales o de Defensa Civil de esas ciudades tienen ya identificado quiénes son las potenciales personas a evacuar, los centros de evacuación e inclusive quienes se autoevacúan ya tienen las características de los domicilios a donde van a ir”, detalló.

Según Pintos, actualmente se atraviesan las primeras situaciones vinculadas con niveles elevados del río Uruguay, mientras se desarrollan tareas preventivas ante el escenario previsto para los próximos meses.

“Se están realizando todas las medidas preparatorias para que cuando lleguen los efectos importantes del Niño en nuestra región, estemos todos preparados”, remarcó.

Coordinación entre municipios, Provincia y Nación

El director de Hidráulica destacó especialmente el papel de los gobiernos locales, a los que definió como “la primera línea de acción” ante posibles inundaciones.

La Provincia, explicó, trabaja en la coordinación y colaboración con los municipios. Además, ante una emergencia de mayor magnitud, podrían incorporarse organismos nacionales y fuerzas federales para colaborar con las tareas.

El objetivo, según remarcó, es anticiparse a los posibles impactos sobre las poblaciones, viviendas, actividades económicas y obras de infraestructura.

Compararon el fenómeno con El Niño de 1997 y 1998

Consultado sobre antecedentes históricos, Pintos señaló que los modelos predictivos muestran un fenómeno de elevada intensidad y estableció una comparación con uno de los episodios más importantes registrados durante las últimas décadas.

“Los modelos predictivos ya han confirmado que el fenómeno del Niño va a ser de muy alta intensidad durante este período estival en nuestra región y particularmente se habla que el fenómeno puede ser equivalente a lo que ocurrió en el año 1997 y 1998”, sostuvo.

Como referencia más reciente, agregó que podría alcanzar una intensidad superior a la experimentada durante 2016.

Ante esas perspectivas, Pintos insistió en la importancia de fortalecer las acciones preventivas. “Contra la naturaleza no se puede, pero sí tenemos que estar preparados para minimizar o mitigar, en la mayor de las posibilidades que tengamos, los efectos sobre la población, los bienes y la infraestructura”, concluyó. Elonce.com