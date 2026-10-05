Adolescente baleada: el disparo sería accidental y secuestraron una pistola 9 mm

Una adolescente de 14 años permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, luego de recibir un disparo de arma de fuego en el interior de una vivienda del barrio Morajú, en Nogoyá. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 4 de octubre y es investigado por la Justicia.

El comisario mayor Cristian Koch confirmó que la joven presentaba un orificio de entrada y salida en el tórax izquierdo y que, debido a la gravedad de la lesión, había sido trasladada desde el Hospital San Blas de Nogoyá hacia el centro asistencial de la capital entrerriana.

En cuanto a las circunstancias del episodio, la principal hipótesis indica que se habría tratado de un disparo accidental. Sin embargo, desde la Policía remarcaron que todas las circunstancias permanecían bajo investigación judicial y no se descartaba ninguna posibilidad.

Secuestraron una pistola calibre 9 milímetros

Como parte de las actuaciones ordenadas por la Unidad Fiscal de Nogoyá, la Policía secuestró el arma presuntamente involucrada en el hecho. Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros, que quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

El disparo se habría producido en el interior de la vivienda donde se encontraba la adolescente junto a personas de su entorno familiar. La Fiscalía solicitó diferentes medidas para intentar reconstruir la secuencia y determinar quién tenía el arma al momento de producirse el disparo.

Koch aclaró que no se realizaron allanamientos ni hay personas detenidas por el episodio. Las personas que se encontraban en el inmueble quedaron supeditadas a la causa mientras continuaba la investigación.

Dermotest

Entre las medidas dispuestas por la Fiscalía se realizaron pruebas de dermotest a la madre y al padrastro de la adolescente.

Los resultados de esas pericias serán incorporados al expediente junto con los análisis realizados sobre la pistola secuestrada y las tareas efectuadas por personal especializado en el lugar donde ocurrió el episodio.

La investigación busca establecer de qué manera se accionó el arma y quién la manipulaba en ese momento. En principio, los elementos reunidos orientaban la pesquisa hacia la posibilidad de un accidente, aunque esa hipótesis todavía debía ser corroborada mediante las distintas medidas probatorias.

La adolescente continúa en grave estado

Tras recibir el disparo, la joven fue trasladada inicialmente al Hospital San Blas de Nogoyá. Debido a la complejidad de la lesión, posteriormente fue derivada al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

El reporte médico indicó que presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el tórax izquierdo. Su cuadro continuaba siendo grave y permanecía internada con pronóstico reservado, bajo atención especializada. Elonce.com