Falleció un menor de 13 años tras accidente en cuatriciclo en localidad correntina

Felipe Carlino, de 13 años, falleció tras un accidente ocurrido en la zona rural de Monte Caseros. El adolescente se desplazaba en un cuatriciclo. Era alumno de la EFA Mocoví, que publicó un mensaje de despedida.
Fatal accidente en cuatriciclo. Un niño de 13 años, identificado como Felipe Carlino, falleció este domingo tras un accidente ocurrido en la zona rural de Monte Caseros, Corrientes.
Según la información difundida, el adolescente se desplazaba a bordo de un cuatriciclo cuando se produjo el siniestro. Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre la mecánica del accidente ni las circunstancias en las que ocurrió.
El hecho generó conmoción en la comunidad de Monte Caseros, donde el fallecimiento del menor provocó muestras de dolor, publicó Montecaserosonline.
Felipe Carlino era alumno de segundo año de la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, en inmediaciones de Mocoretá.
La institución educativa difundió un comunicado en sus redes sociales para despedir al adolescente y acompañar a familiares, amigos y compañeros ante la pérdida.
“Felipe será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa. Hoy nos toca despedirlo con tristeza, pero también con el deseo de que los recuerdos compartidos permanezcan siempre en el corazón de quienes lo conocieron. Hasta siempre, Felipe. Que descanses en paz”, expresaron desde la EFA Mocoví.