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Policiales Tenencia y portación ilegal de armas

Detuvieron en Paraná a un hombre con dos pistolas 9 milímetros y municiones

Un hombre de 26 años fue detenido luego de un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego. La Policía secuestró dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 15 cartuchos.

5 de Octubre de 2026
Detuvieron a un hombre con dos pistolas 9 milímetros
Detuvieron a un hombre con dos pistolas 9 milímetros Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre de 26 años fue detenido luego de un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego. La Policía secuestró dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 15 cartuchos.

Un hombre de 26 años fue detenido este domingo, alrededor de las 17:50, luego de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de armas de fuego en inmediaciones de Cortada U y las vías, en Paraná. Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 15 cartuchos.

 

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría 11°, con intervención de efectivos de la Guardia Especial. Al llegar al lugar, los vecinos indicaron a los policías el domicilio del hombre mencionado en el llamado al 911.

 

Los efectivos ingresaron por un pasillo y observaron al hombre en el fondo de la vivienda. Según informó la Policía, intentó darse a la fuga llevando un morral negro. Los agentes le dieron la voz de alto y lograron reducirlo.

Secuestraron dos pistolas

 

Al revisar el morral, los policías encontraron dos armas de fuego tipo pistola y cuatro cargadores.

 

El secuestro incluyó dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 15 cartuchos calibre 9x19. Las armas fueron identificadas como marca M95 Classic, con números 445230 y 444934.

 

También fueron secuestrados un teléfono celular Motorola y el morral que llevaba el detenido.

Intervino Policía Científica

 

El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo del fiscal Giunta, quien dispuso el secuestro del armamento y el traslado del detenido a la Alcaidía.

 

La causa fue caratulada como tenencia y portación ilegal de armas.

 

En el lugar también intervino personal de la Policía Científica para realizar las tareas correspondientes.

 

El procedimiento fue realizado por el móvil 811, a cargo del comisario Martín Gianotti y el cabo primero Cardozo, junto con móviles del Grupo de Seguridad, a cargo del subcomisario José Barzantti.

Temas:

Paraná policiales Paraná armas de fuego procedimiento
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