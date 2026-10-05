Detuvieron a dos menores de 15 años: uno por drogas y otro por portar un arma

Detuvieron a dos menores de 15 años por drogas y un arma

Dos menores de 15 años fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en distintos sectores de la ciudad de Concordia. Uno de ellos fue localizado con envoltorios de marihuana y dinero en efectivo, mientras que el otro fue interceptado luego de que, según informó la Policía, intentara escapar y descartara un arma de fuego.

El primero de los procedimientos estuvo a cargo de personal de la comisaría segunda, que realizaba un recorrido peatonal en inmediaciones de las calles José Larocca y Ramírez. Durante la intervención, los efectivos demoraron a un menor de 15 años y realizaron un palpado preventivo.

Según se informó, durante esa revisión los policías detectaron varios envoltorios que presentaban un olor característico a cannabis sativa (marihuana). Ante esa situación, se solicitó una orden de requisa y se utilizó un can detector de drogas, que marcó la presencia de sustancias estupefacientes.

Secuestraron marihuana y dinero

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron varios envoltorios con marihuana y dinero en efectivo, que se encontraba distribuido en billetes de baja denominación.

Por disposición de la fiscal Macarena Mondragón, el menor de 15 años quedó aprehendido por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo policial que también incluyó otra intervención en un sector diferente de la ciudad.

Un revólver calibre .38

En inmediaciones de las calles Libertad y Padre Servín, personal de la comisaría primera fue alertado sobre la presencia de un menor de edad que, según el aviso recibido, portaba un arma de fuego.

Los policías se dirigieron rápidamente al lugar y localizaron al menor de 15 años. De acuerdo con la información policial, al advertir la presencia de los efectivos intentó darse a la fuga y descartó un arma de fuego.

El elemento secuestrado fue identificado como un revólver marca Smith & Wesson, con la inscripción "Trade Mark", calibre .38 y tambor de cinco alveolos.

Intervino Policía Científica

Tras el procedimiento, el fiscal de turno dispuso la aprehensión del menor de 15 años y el secuestro del arma de fuego.

También se ordenó la intervención de la División Policía Científica, que quedó a cargo de las tareas correspondientes sobre el arma secuestrada.

De esta manera, el operativo derivó en dos procedimientos con menores de 15 años: uno relacionado con el secuestro de marihuana y dinero en efectivo y otro con el hallazgo de un revólver calibre .38.