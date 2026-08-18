El Niño podría aumentar la frecuencia de tornados en el sur de Brasil

El Niño y los tornados en el sur de Brasil

El fenómeno de El Niño podría estar adelantando e intensificando la temporada de tornados en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, según advirtió Ernani de Lima Nascimento, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Las áreas de mayor exposición se encuentran hacia el oeste, próximas a las fronteras con Paraguay y Argentina.

Habitualmente, la mayor actividad vinculada con estos fenómenos meteorológicos se concentra entre fines del invierno y la primavera. Sin embargo, durante este año comenzaron a registrarse episodios desde junio, algo que llamó la atención de los especialistas.

Nascimento relacionó esta situación con las condiciones atmosféricas generadas por el intenso evento de El Niño. “Todo indica que El Niño está influyendo en el adelanto de la temporada de tornados en el sur de Brasil y en que estos sean más frecuentes”, señaló el investigador.

Por qué El Niño podría favorecer los tornados

El Niño modifica distintos patrones de circulación atmosférica y puede generar escenarios de mayor inestabilidad. Bajo determinadas condiciones, esto favorece el desarrollo de tormentas severas, algunas de las cuales pueden adquirir características capaces de producir tornados.

No obstante, la aparición de un tornado depende de la combinación de numerosos factores y no solamente de la presencia de El Niño. Para su formación deben coincidir condiciones específicas de humedad, inestabilidad atmosférica y comportamiento de los vientos.

El estado brasileño de Paraná se encuentra, además, dentro de una región naturalmente propensa a la formación de tormentas de gran intensidad. Según explicó el investigador, durante las últimas cuatro décadas aumentaron las condiciones favorables para tormentas severas en el área próxima a la denominada triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.

Las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia

Dentro de Paraná, las regiones Oeste y Centro-Oeste aparecen como las áreas con mayor probabilidad de registrar este tipo de fenómenos. De acuerdo con el especialista, la posibilidad se incrementa a medida que se avanza hacia los sectores próximos a las fronteras con Paraguay y Argentina.

El investigador aclaró, de todas maneras, que el incremento de los registros de tornados no necesariamente implica que todos los fenómenos observados sean consecuencia de una mayor ocurrencia. Los avances tecnológicos y la multiplicación de dispositivos capaces de registrar imágenes permitieron documentar episodios que décadas atrás podían pasar inadvertidos.

Actualmente, radares meteorológicos, imágenes satelitales, estaciones de observación y registros realizados por habitantes de las zonas afectadas permiten contar con información más precisa sobre tormentas severas y eventuales tornados.

Cómo se forma un tornado

Para que un tornado llegue a desarrollarse deben combinarse diferentes condiciones atmosféricas. Entre los factores fundamentales aparecen una elevada disponibilidad de humedad, fuerte inestabilidad y la formación de tormentas con suficiente desarrollo vertical.

También resulta determinante la denominada cizalladura del viento, que se produce cuando la velocidad y la dirección del aire cambian entre la superficie y distintos niveles de la atmósfera. Esa variación puede generar una rotación que, bajo condiciones determinadas, se organiza dentro de una tormenta.

Cuando la circulación se intensifica y la columna de aire en rotación alcanza la superficie, puede conformarse un tornado. Su intensidad, duración y recorrido pueden variar considerablemente según las características de cada tormenta.

Recomendaciones ante tormentas severas

Una de las principales dificultades vinculadas con los tornados es que pueden desarrollarse rápidamente y resultar complejos de anticipar con precisión. Por ese motivo, los organismos de emergencia recomiendan prestar especial atención a los avisos y alertas meteorológicas.

Ante una tormenta severa, se aconseja permanecer en construcciones resistentes, mantenerse alejado de ventanas y evitar permanecer en espacios abiertos. También resulta importante seguir las indicaciones difundidas por los organismos oficiales de meteorología y Protección Civil.

La evolución de El Niño continuará siendo seguida por especialistas debido a su capacidad para modificar los patrones de lluvias y tormentas en amplias regiones de Sudamérica, particularmente durante los períodos de transición entre el invierno y la primavera.