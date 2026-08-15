Brasil “está viviendo un El Niño de grado muy fuerte”

Brasil ya está sufriendo los efectos del fenómeno climático El Niño, con lluvias intensas y vientos extremos en el sur y señales de sequía y escasez hídrica en la Amazonia y el árido nordeste, afirmó el secretario nacional de Defensa Civil del Gobierno brasileño, Wolney Wolff.

“Los efectos de El Niño ya se sienten en todo Brasil, de sur a norte del país”, declaró Wolff en una entrevista con el programa gubernamental “Voz de Brasil”.

El secretario explicó que el calentamiento de las aguas del Atlántico, que ya supera los dos grados centígrados, permite inferir que Brasil “ya está viviendo un El Niño de grado muy fuerte”.

“Eso quiere decir que vamos a tener lluvias intensas en la región sur de Brasil, posiblemente en la región sudeste, pero tendremos también una sequía y una escasez hídrica muy fuerte en la región amazónica y en la región nordeste, que ya comenzamos a sentir”, señaló.

El escenario también contempla posibles incendios en la región centro-oeste y fuertes olas de calor en San Pablo y Río de Janeiro, las dos principales ciudades del país, durante 2026, agregó.

Antecedentes recientes

En julio, el estado sureño Río Grande do Sul sufrió lluvias intensas que se prolongaron durante más de diez días y elevaron los niveles de los principales ríos del estado que desembocan en la cuenca del Guaíba, provocando inundaciones y daños en varios municipios.

Posteriormente, un ciclón extratropical provocó vientos superiores a 100 kilómetros por hora, recuerda un informe de Xinhua.

Ante la previsión de nuevos fenómenos extremos, el secretario recomendó a la población seguir las informaciones de las autoridades oficiales y adoptar medidas de autoprotección.

“Es importante que la población, en un primer momento, busque información de los organismos oficiales”, afirmó, al mencionar a las defensas civiles municipales, las alcaldías y los gobiernos estatales y federal.

El secretario alertó además sobre el riesgo de una nueva crisis hídrica en la Amazonia al recordar que entre 2023 y 2024 la región sufrió una de las mayores sequías de los últimos años, con niveles extremadamente bajos en grandes ríos que perjudicaron el transporte fluvial y la agricultura.

“Los grandes ríos, parte de ellos, se secaron, el transporte por navegación quedó muy perjudicado y tuvimos que poner en marcha algunas acciones para ayudar a los estados del norte”, recordó.

Según Wolff, el Gobierno federal mantiene equipos en todos los estados de la región norte y en el centro-oeste para fortalecer la preparación ante una eventual crisis hídrica y coordinar las acciones entre municipios, estados y la Administración federal. (NA)