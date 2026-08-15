Suspendieron la formación del “corazón más grande del mundo” prevista para este sábado

La actividad para formar “el corazón más grande del mundo”, que estaba prevista para este sábado en los Miradores de Bajada Grande, en Paraná, fue suspendida por las inclemencias climáticas. La convocatoria contemplaba la participación de unas 450 personas para realizar un mosaico humano de aproximadamente 700 metros cuadrados.

La propuesta debía comenzar desde las 14.30 y formaba parte de las actividades por los 50 años de la Procesión Náutica en honor al Inmaculado Corazón de María y había generado expectativa debido a las características del desafío: los participantes debían conformar una figura humana que posteriormente sería fotografiada y filmada desde el aire mediante drones.

"Decidimos suspender porque tenemos muchas complicaciones con el agua para armar el sonido", confirmó a Elonce Javier Micheloud, impulsor de la propuesta. Y estimó que la actividad se realizaría el próximo sábado.

Cómo estaba previsto formar el corazón

Micheloud había explicado previamente que la participación sería libre y gratuita, sin necesidad de inscripción anticipada. Los asistentes tampoco necesitaban concurrir con prendas de colores específicos ni llevar elementos particulares. La organización tenía previsto entregar cartulinas doble faz y brindar las indicaciones para distribuir a las personas dentro de la figura.

El objetivo era completar el corazón en un período estimado de entre 15 y 30 minutos, sin realizar ensayos previos. “Tenemos que ordenar de una manera rápida a la gente que vaya llegando”, había explicado Micheloud.

Un mosaico humano de 700 metros cuadrados

La figura proyectada representaría distintos atributos del Inmaculado Corazón de María, entre ellos las rosas, el fuego y la espada. Una vez conformada, drones registrarían fotografías y videos desde diferentes perspectivas.

En caso de superar los 450 participantes necesarios, la planificación contemplaba que el resto de los asistentes integrara una figura complementaria que representaría el surco dejado por las embarcaciones durante la tradicional procesión.

Micheloud había señalado que no encontraron antecedentes de una representación del Inmaculado Corazón de María de estas dimensiones realizada íntegramente con personas, aunque existen registros de otros corazones humanos.

La iniciativa surgió en el marco del cincuentenario de la Procesión Náutica, una celebración que comenzó en 1976 por impulso del padre Orlando Mattiassi y que tradicionalmente recorre el río Paraná desde la zona de Prefectura hasta Bajada Grande.

Además contemplaba presentaciones musicales de Jamaica Tropical y Pablito Molina. “Estamos convocando a la gente para ser protagonista de un hecho histórico”, había expresado Micheloud al presentar la propuesta a Elonce.