Buscarán formar “el corazón más grande del mundo” con 450 personas este sábado en Paraná

El corazón más grande del mundo se formará con 450 personas.

El corazón más grande del mundo buscará formarse este sábado, desde las 14.30 horas, en el playón de los Miradores de Bajada Grande, mediante un mosaico humano de aproximadamente 700 metros cuadrados. La iniciativa requerirá alrededor de 450 participantes y será registrada desde el aire con drones.

La propuesta se desarrollará en el marco de los festejos por los 50 años de la Procesión Náutica y estará dedicada al Inmaculado Corazón de María. Javier Micheloud, impulsor de la actividad, explicó a Elonce que la participación será libre, gratuita y sin inscripción previa.

Quienes se acerquen tampoco deberán concurrir con vestimenta de un color determinado ni llevar elementos especiales. Los organizadores entregarán cartulinas doble faz a cada participante y brindarán las indicaciones necesarias para ocupar los lugares correspondientes dentro de la figura.

Un mosaico humano de 700 metros cuadrados

El desafío será completar la representación en apenas 15 a 30 minutos y sin realizar ensayos previos. "Tenemos que ordenar de una manera rápida a la gente que vaya llegando”, explicó Micheloud. Una vez terminado el corazón, drones realizarán fotografías y filmaciones desde el aire.

La imagen representará los diferentes atributos del Inmaculado Corazón de María, entre ellos las rosas, el fuego y la espada. En caso de superar las 450 personas previstas, los asistentes restantes podrán integrar una figura complementaria que evocará el surco que dejan las embarcaciones durante la tradicional procesión.

Micheloud explicó que el nombre elegido también encierra un sentido espiritual. Según señaló, no encontraron antecedentes de un Inmaculado Corazón de María de estas características formado íntegramente por personas, aunque sí existen registros de otros corazones comunes.

Una propuesta por los 50 años de la Procesión Náutica

La iniciativa se vinculó directamente con la Procesión Náutica, celebración que comenzó en 1976 por impulso del padre Orlando Mattiassi y que recorre el río Paraná desde la zona de Prefectura hacia Bajada Grande.

Los organizadores recomendaron concurrir desde las 14:30 horas para facilitar el ingreso y la ubicación, aunque la convocatoria central será a las 15 horas. Luego de realizar las imágenes aéreas, el resultado será exhibido en una pantalla LED instalada en el lugar.

Tras la actividad se presentarán Jamaica Tropical y Pablito Molina. "Estamos convocando a la gente para ser protagonista de un hecho histórico", resumió Micheloud al invitar a vecinos de distintos barrios a sumarse.