XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee: las actividades de este sábado

Miles de personas pasaron por Sala Mayo para conocer las propuestas literarias de librerías y editoriales locales, entrerrianas y de distintos puntos del país. La nueva edición continuará este sábado con la inauguración oficial y una amplia agenda de presentaciones y conversatorios.

La primera jornada de la Feria del Libro Paraná Lee 2026 contó con una gran concurrencia de público general y sobre todo de alumnos de distintos establecimientos educativos de la ciudad. Además de los stands de librerías y editoriales, se desarrollaron distintos conversatorios donde escritores entrerrianos y nacionales presentaron libros de su autoría.

Una de las charlas tuvo la pasión por el fútbol como eje. "El fútbol es el único fenómeno que ha logrado que todos los argentinos estemos del mismo lado. El libro tiene un gran valor para mí porque me da el placer de hacer algo que me gusta y a la gente también le agrada", sostuvo Luciano Wernicke en la presentación de su libro "El idioma del fútbol".

"La Feria del Libro es invertir en los pibes. Está bueno que lean un rato y conectarse con uno mismo", dijo Wernicke.

Otro de los conversatorios tuvo como nombre «Del otro lado del umbral» con Luciano Lamberti y Sergio Aguirre "Es una necesidad de uno como autor, con eso me siento útil inventando una historia y que al otro le guste y le ayude a formar o construir imaginarios, para construir pensamientos", sostuvo Sergio Aguirre.

"Siempre que podamos dejar una mínima semilla está bueno. La mejor edad para llegar a los lectores es en la etapa escolar porque son historias que nunca se olvidan", manifestó Luciano Lamberti.

Juntos presentaron en la primera jornada el libro "Una casa para recordar".

Más tarde fue el turno de la autora entrerriana Paula Galansky. "Contenta por la presentación, es mi primera Paraná Lee. Me llevo una charla muy linda con Mara Rodriguez sobre El salto del agua. Contenta con la recepción de lectores y lectoras", contó tras el conversatorio sobre «El salto del agua».

La presentación La República de la Vereda Libro del carnaval paranaense, contó con la presencia de hacedores culturales paranaenses como Nora Aracil, Luis Santana, Esteban Amatti, Aldana Del Mestre, Patricia Cabrera, Iara Quiroga, Carla Bataglia y José Iparraguirre.

"Por medio del FEICAC y la Editorial Municipal hemos podido construir y materializar este libro que nos permite contar los 100 años del carnaval paranaense. Es una herramienta para que a futuro, quienes transiten nuestra cultura y nuestro carnaval, puedan tener un lugar donde encontrar memoria y comunidad", señaló Nora Aracil.

También se presentó Patio Solariego de Ana María Garasino. "Agradecido por la continuidad del proyecto, por lo que implica sostener esta política pública porque es algo abierto a la comunidad y permite la circulación del libro", destacó Matías Armándola, a cargo de la compilación, y responsable de la Editorial de Entre Ríos.

Repercusiones de editores y libreros

"Es el segundo año que nos hacemos presentes en Paraná, nos gustó estar por eso volvimos y sentimos el acompañamiento de la gente", contó Mauricio Micheloud de Casa Imaginada (Córdoba) una cooperativa cultural con librería y editorial propia.

"Desde hace varios años que formamos parte de la Feria del Libro y está muy bueno. Agradecemos a la Municipalidad por acompañar a las editoriales y a la gente por visitarnos", sostuvo Carina Mattio de Editorial Didasko de Paraná.

"Vengo a la Feria porque amo la literatura. Es todo de gran nivel y con una gran calidez de su gente", señaló Patricia, lectora que recorrió la feria.

La jornada finalizó con un set de música electrónica e imágenes a cargo de los Djs Fabi Quírico y Ad-Vic e imágenes de Luana Carrere, con poesías grabadas por los y las ganadoras del último certamen Entre Orillas 2025.

La programación del sábado

10:00 Cita Mágica «Las formas de narrar el yo» | Con Josefina Licitra

10:00 Taller: «De la palabra a la imagen. Literatura, infancias: poemas de Emma de Cartosio y Reynaldo Ros» | Talleristas: Adriana Gómer y Diego Arellano En el marco del 5° Encuentro «Literatura, infancias: Entre.Ver.Arte» Presentación «Sidonia» | De Laura Devetach | Editorial Cuentos en boca

11:00 Presentación «Vidas ejemplares» | De Luciano Lamberti | China Editora

12:00 Acto de apertura | Lee: Luciano Lamberti

14:00 Presentación «Toda esa gente sola» | De Fabian Reato

14:00 Baúles Andariegos

16:00 Semillas de imaginación | Alejandra Peñalba | Atelier Peñalba

15:00 Mesa de autores entrerrianos | Con Matías Aldaz, Paula Galansky, Mariana Bolzán | Modera: Washington Atencio

15:00 Recorrido Literario | Homenaje a los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz | Para infancias y adolescencias

15:00 Cita mágica «La literatura está a nuestro alrededor» | Con Pedro Mairal

16:00 Conversatorio «A llorar a la llorería» | Con Martín Sivak Modera: Florencia Gómez

16:00 Presentación «Esto no es ninguna animalada» | De Paola Patiño con ilustraciones de María Eva Mastrogiulio | Libros Silvestres

17:00 Presentación «Cambio y fuera» | De Jesuana Aizcorbe | La Ventana Ediciones

17:00 «La cultura prohibida. Los libros en la mira de la Dictadura» Actividades coordinadas por Cultura x la memoria, Asociación La solapa, UADER y Asociación Civil Barriletes

17:30 Conversatorio «El cerebro: un órgano eterno, en los umbrales de la pasión» | Con Diego Golombek

18:00 «Arte de vivir» Cuentos e historias con posturas de yoga | Stella Maris Sors

17:00 Recorrido literario | EDUNER

17:00 Las Tutucas

18:30 Presentación «El silbido del fuego» | De Belén Zavallo

19:00 Conversatorio «Maniobras de la pasión» | Con Pedro Mairal Modera: Oscar Londero

19:30 Presentación «Mis primeras piezas litoraleñas» | De Juan Martín Caraballo

20:00 After Feria en Librería Vaporeso

Paraná Lee 2026: la programación completa by elonceweb