Rompió la vidriera de una ferretería, robó productos y fue detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este sábado en Paraná luego de romper un vidrio de una ferretería ubicada sobre avenida Ramírez y sustraer diferentes productos. Un vecino advirtió lo que ocurría y alertó a la Policía, que posteriormente localizó al sospechoso y recuperó los elementos.

Según se informó, personal policial fue comisionado hasta el comercio después de recibir el aviso de un vecino que había observado a un hombre mientras forzaba la reja y la vidriera del establecimiento.

Con las características aportadas, los efectivos desplegaron una búsqueda por los alrededores y localizaron poco después a un sospechoso en inmediaciones de Pasteur y Esteban de Luca.

Recuperaron los elementos sustraídos

Al momento de ser interceptado, el hombre llevaba una mochila que contenía varios productos destinados a la limpieza de automóviles.

Los policías regresaron al comercio y constataron que uno de los vidrios estaba roto y que faltaban diferentes elementos. Además, en el lugar encontraron y secuestraron un caño metálico que habría sido utilizado para ocasionar los daños e ingresar al establecimiento.

La Fiscalía en turno fue informada de lo sucedido y dispuso la detención del sospechoso, el secuestro de los productos recuperados y las restantes diligencias de rigor. La ferretería permaneció con custodia policial preventiva hasta que pudiera ser localizado su propietario.

Intentó forzar una motocicleta y fue sorprendido

En otro procedimiento desarrollado también durante la madrugada del sábado, un funcionario policial que realizaba tareas preventivas en inmediaciones de Plaza Sáenz Peña observó a un hombre intentando forzar el manubrio de una motocicleta.

El episodio ocurrió en la zona de Illia y Carbó. Al advertir la presencia del efectivo, el sospechoso escapó a pie y comenzó una persecución por las inmediaciones.

Minutos después, el hombre fue interceptado y demorado por otros policías que participaban de los operativos preventivos en el sector. Al revisar el rodado, los funcionarios constataron que presentaba signos de haber sido forzado.

La Fiscalía en turno ordenó las actuaciones correspondientes y el traslado del sospechoso, quien quedó detenido por el supuesto delito de tentativa de robo en flagrancia.